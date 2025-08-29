「Ｃ．Ｃ．レモン」、「デカビタＣ」が今年も参画「ｄｅｌｅｔｅＣ（デリート・シー）大作戦２０２５」

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、がん治療研究をみんなの力で応援する「ｄｅｌｅｔｅＣ（デリート・シー）」プロジェクトの趣旨に賛同し、９月１日（月）より「＃ｄｅｌｅｔｅＣ大作戦」に参画します。

「Ｃ．Ｃ．レモン」ブランド、「デカビタＣ」ブランドの商品の「Ｃ」の文字を消した画像に「＃ｄｅｌｅｔｅＣ大作戦」と「＃サントリー」のハッシュタグを付けてＳＮＳ上に投稿する、もしくは「サントリー公式」、「Ｃ．Ｃ．レモン」、「デカビタＣ」のＳＮＳでの投稿画像や動画に対して、リアクション（いいね※１、動画再生、リポストなど）を行うと、１投稿当たり１００円、１リアクション当たり１０円が、がん治療研究への寄付につながります。※２

※１ Ｘでは“いいね”、Instagramでは“ハート”がカウントされます。

※２ 寄付額は上限を設けています。

当社は２０１９年から、“みんなの力で、がんを治せる病気にする”プロジェクト「ｄｅｌｅｔｅＣ」に参画し、「Ｃ．Ｃ．レモン」ブランドより「Ｃ．Ｃ．」の文字を消したデザインラベルの「Ｃ．Ｃ．レモン ｄｅｌｅｔｅＣ ラベル」を数量限定で発売。また、２０２０年からは、「Ｃ．Ｃ．レモン」ブランドに加えて「デカビタＣ」ブランドもＳＮＳ投稿企画に参画し、想定を上回る反響を頂いています。

今年も１月に「Ｃ．Ｃ．レモン」ブランドより「ｄｅｌｅｔｅＣラベル」を数量限定発売しており、引き続き、「Ｃ．Ｃ．レモン」と「デカビタＣ」という幅広いお客様に支持されている２ブランドで「＃ｄｅｌｅｔｅＣ大作戦」に参画することで、がんの治療研究の一助となり、「がんを治せる病気にしたい！」と感じている方々にとって希望の光が広がっていくことを目指します。

●ＳＮＳ投稿が寄付になる「＃ｄｅｌｅｔｅＣ大作戦」の内容

■期間：２０２５年９月１日（月）２０：００～９月３０日（火）２３：５９

■主な投稿対象商品：

〈Ｃ．Ｃ．レモン〉

・Ｃ．Ｃ．レモン

・超すっぱ Ｃ．Ｃ．レモン

・Ｃ．Ｃ．レモンプラス

〈デカビタＣ〉

・デカビタＣ

・デカビタＣ ゴッドチャージ

・デカビタＣ ゼロ マルチビタミン

※上記以外の展開品も対象となります。

■寄付方法：

対象のＳＮＳ（ＸまたはInstagram）で、「Ｃ．Ｃ．レモン」や「デカビタＣ」の商品の「Ｃ」の部分を自由なかたちで消した画像や動画に、「＃ｄｅｌｅｔｅＣ大作戦」と「＃サントリー」を付けて投稿すると、１投稿当たり１００円が、また、「サントリー」、「Ｃ．Ｃ．レモン」、「デカビタＣ」の公式ＳＮＳアカウントから発信される「＃ｄｅｌｅｔｅＣ大作戦」が付いた投稿にリアクション（いいね、動画再生、リポストなど）をすると、１リアクション当たり１０円が、がん治療研究へ寄付されます。

現在多くの人が、がんになると言われていますが、がんの治療研究に関わる人は、医師や製薬会社の方々など非常に限られています。「ｄｅｌｅｔｅＣ大作戦」は、“ＳＮＳ投稿”という誰もが気軽に参加できるカジュアルソーシャルアクション（ＣＳＡ）を通して、普段の暮らしの中で誰もが、がん治療研究を応援できる仕組みを作り、「がんを治せる病気にする日」を１日でも早く手繰り寄せることに貢献します。

▼＃ｄｅｌｅｔｅＣ大作戦ＵＲＬ https://www.delete-c.com/daisakusen

▼サントリー公式Ｘアカウント https://x.com/suntory

▼Ｃ．Ｃ．レモン公式Ｘアカウント https://x.com/cclemon_suntory

▼デカビタＣ公式Ｘアカウント https://x.com/dekavitac_jp

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

