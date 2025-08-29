国内37拠点でサービス展開中のJAPAN C.R.C. 福島郡山C.R.C.にバンコンの礎を築いた名車ナッツRV Leekを増車 ～東北から始まる自由で快適なキャンピングカー旅～
国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下 JAPAN C.R.C.）」「https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、「福島郡山キャンピングカーレンタルセンター（以下、福島郡山C.R.C.）https://japan-crc.com/fukushima」にて、8月28日（木）より「ナッツRV Leek（リーク）」を増車したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328470&id=bodyimage1】
■□ ファミリーバンコンの新たな基準を築いた名車 □■
ナッツRVの「Leek（リーク）」は、その後の大ヒットシリーズ「Leek II」「Leek III」の原点となった、画期的なバンコンタイプキャンピングカーです。トヨタ ハイエース（スーパーロング）の広大な空間を最大限に活かし、「家族が快適に過ごせる移動空間」というコンセプトを高いレベルで実現し、キャンピングカー市場に大きな影響を与えました。
■□ 新たに増車する ナッツRV Leek（リーク）の特徴 □■
● 完成されたファミリーレイアウト
ナッツRV Leekは、前方にリビングとなるダイネットスペース、後方に大人2人が就寝できる常設ダブルベッドを配置するという、現在のファミリー向けバンコンの王道ともいえるレイアウトをいち早く確立しました。この無駄のない空間設計により、乗車・食事・就寝といった旅のあらゆるシーンで、家族がストレスなく過ごせる空間を提供しました。
● 広さと実用性を両立した室内
ハイルーフの余裕ある室内高と、ナッツRVならではの巧みな家具設計により、バンコンでありながら圧迫感の少ない、明るく広々としたインテリアを実現。ギャレー（キッチン）には大きめのシンクや冷蔵庫が備えられ、長期の旅行にも対応できる実用性を確保していました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328470&id=bodyimage2】
● 時代を先取りした装備と作り込み
FFヒーターやインバーターなど、快適な車中泊に欠かせない装備をバランス良く搭載。断熱性能にもこだわり、日本の四季を通じて快適な旅ができるよう配慮され、非常に高い快適性と完成度を誇っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328470&id=bodyimage1】
