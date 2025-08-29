FESTIVAL OUT × Ruby Tuesday ″Sound Of Liberty Vol.1″10月10日（金）に開催！一般発売スタート！

株式会社Tixplus

電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）は、2025年10月10日（金）に開催される「FESTIVAL OUT × Ruby Tuesday "Sound Of Liberty Vol.1"」にて、一般発売を開始することをお知らせいたします。

新しい音楽を応援し続けるイベント「Ruby Tuesday」と、TOKYO FM「FESTIVAL OUT」が夢のタッグ！

今まさに駆け上がる注目の4組が集結するイベント『Sound Of Liberty Vol.1』が開催決定！

［イベントタイトルに込めた想い］

"Sound Of Liberty"＝直訳すると「音の自由／音の解放」。

MC別府由来の名前にも入っている"由（自由）"の文字をキーワードに、「ライブに来た人に、自由な音楽を聴いて自由に楽しんでほしい」そんな願いを込めて命名されました。みなさん会場で会いましょう！！！

本公演のチケットは、「チケプラアプリ」にて発券いたします。

チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。また留守でチケットが受取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受取れます。

入場時には、画面にポンとスタンプを押すだけの、入場もスムーズにできて記念にもなる嬉しいチケットとなっております。

新しい出会いと発見が待つ、音楽と共鳴する夜をぜひご体感ください。

［イベント名］

FESTIVAL OUT × Ruby Tuesday"Sound Of Liberty Vol.1"

［開催日程（予定）］

2025年10月10日（金）OPEN 18:00 / START 18:30

［会場］

東京 新代田FEVER

［出演アーティスト］

・grating hunny（大阪・寝屋川／2006年生まれバンド）

・少年キッズボウイ（社会人バンドの二刀流スタイル）

・JIJIM（6人組ミクスチャーサウンド）

・水平線（ダブル・ヴォーカルが魅力の京都発ロック）

［チケット券種・料金］

・詳細は下記サイトをご確認ください。

https://tixplus.jp/feature/soundofliberty_vol1_2/

［チケット発売スケジュール］

・8月29日（金）21:00一般発売開始

●"Sound Of Liberty Vol.1"オフィシャルサイト

https://www.tfm.co.jp/fo/index.php?catid=3186&itemid=206810(https://www.tfm.co.jp/fo/index.php?catid=3186&itemid=206810)

■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。