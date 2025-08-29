東南アジアEV販売、2025年第2四半期に倍増 BYD・VinFastが主導｜カウンターポイントリサーチ
【北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、ソウル、台北、東京 - 2025年8月29日】
主なポイント
・東南アジアのEV（BEV+PHEV）販売台数は、2025年第2四半期に前年同期比102%増加し、世界でも最も速い電動化シフトの1つとなりました。
・BEVは引き続き成長の柱（前年同期比99%増）であり、一方でPHEVは販売台数の12%を占め、充電インフラが整備されていない市場において、移行ソリューションとしての役割を担い続けています。
・世界トップのBYDと、地域的に台頭するVinFastは、競争力のある価格設定、堅調な需要、そして新たな生産能力に支えられ、積極的な事業拡大を図りました。Protonのe.MASブランドは、マレーシア初の本格的なEV市場参入となりました。
・中国系OEMのシェアは63%に拡大し、ベトナムとマレーシアのメーカーもシェアを伸ばしています。一方、欧州、米国、韓国、日本のブランドは、EVの展開の遅れと現地でのプレゼンスの低さから、依然として低迷しています。
カウンターポイントリサーチの最新のEV販売トラッカーによると、東南アジアの電気自動車（EV*）販売台数は2025年第2四半期に前年同期比102%という驚異的な成長を記録し、世界で最も急速に電動化が進む地域の一つとなっています。この急増は、手頃な価格のバッテリーEV（BEV）の入手しやすさの向上だけでなく、消費者意識の高まり、政府の支援策、そして現地生産能力の拡大によってもたらされた全体的な勢いを反映しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328465&id=bodyimage1】
この成長において、BEVは依然として主要な牽引役であり、プラグインハイブリッドEV（PHEV）ははるかに小規模ながら徐々に貢献しました。PHEVの普及は緩やかながらも加速しており、充電インフラの不足とBEV価格の高騰という状況下で、消費者の柔軟性への需要が高まっていることが背景にあります。「東南アジアの第2四半期のEV販売台数におけるPHEVのシェアは12%で、世界平均の34%を大きく下回っていますが、着実な上昇傾向は、このセグメントが地域のEV市場において徐々に明確な役割を築きつつあることを示しています」と、リサーチアナリストのアビーク・ムカルジーは述べています。
東南アジアのEV市場の競争地図も塗り替えられつつあり、中国とベトナムの企業が確固たる中心に位置しています。特に、BYDとVinFastは第2四半期に市場シェアを拡大しただけでなく、東南アジアのEVエコシステムの進化における構造的な変化を示唆しました。プロトンがe.MASブランドで参入したことも注目に値します。マレーシアが東南アジアのEV市場競争に本格的に参入したのはこれが初めてです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328465&id=bodyimage2】
第2四半期に市場シェアが63%に拡大した中国系OEMは、現地生産、EVラインナップの拡充、競争力のある価格戦略を通じて急速に適応し、東南アジア全域でその地位を拡大しました。これは、市場エコシステムが中国のEV戦略をますます支持していることを如実に示しています。ベトナムのVinFastもシェアを伸ばし、国家の産業政策と生産能力の増強が市場の成長に繋がっていることを浮き彫りにしました。マレーシアもシェアを伸ばしました。
対照的に、欧州、米国、韓国、日本のブランドは依然として低迷しています。「特にトヨタ、ホンダ、日産、現代・起亜といった日本と韓国のOEMは、EVポートフォリオの展開の遅れ、ハイブリッド車への依存の継続、そして中国メーカーと比較して現地組立拠点の不足といった課題に直面しており、急成長する東南アジアのEV市場で効果的に競争できていません」と、アソシエイトディレクターのリズ・リーは述べています。
主なポイント
・東南アジアのEV（BEV+PHEV）販売台数は、2025年第2四半期に前年同期比102%増加し、世界でも最も速い電動化シフトの1つとなりました。
・BEVは引き続き成長の柱（前年同期比99%増）であり、一方でPHEVは販売台数の12%を占め、充電インフラが整備されていない市場において、移行ソリューションとしての役割を担い続けています。
・世界トップのBYDと、地域的に台頭するVinFastは、競争力のある価格設定、堅調な需要、そして新たな生産能力に支えられ、積極的な事業拡大を図りました。Protonのe.MASブランドは、マレーシア初の本格的なEV市場参入となりました。
・中国系OEMのシェアは63%に拡大し、ベトナムとマレーシアのメーカーもシェアを伸ばしています。一方、欧州、米国、韓国、日本のブランドは、EVの展開の遅れと現地でのプレゼンスの低さから、依然として低迷しています。
カウンターポイントリサーチの最新のEV販売トラッカーによると、東南アジアの電気自動車（EV*）販売台数は2025年第2四半期に前年同期比102%という驚異的な成長を記録し、世界で最も急速に電動化が進む地域の一つとなっています。この急増は、手頃な価格のバッテリーEV（BEV）の入手しやすさの向上だけでなく、消費者意識の高まり、政府の支援策、そして現地生産能力の拡大によってもたらされた全体的な勢いを反映しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328465&id=bodyimage1】
この成長において、BEVは依然として主要な牽引役であり、プラグインハイブリッドEV（PHEV）ははるかに小規模ながら徐々に貢献しました。PHEVの普及は緩やかながらも加速しており、充電インフラの不足とBEV価格の高騰という状況下で、消費者の柔軟性への需要が高まっていることが背景にあります。「東南アジアの第2四半期のEV販売台数におけるPHEVのシェアは12%で、世界平均の34%を大きく下回っていますが、着実な上昇傾向は、このセグメントが地域のEV市場において徐々に明確な役割を築きつつあることを示しています」と、リサーチアナリストのアビーク・ムカルジーは述べています。
東南アジアのEV市場の競争地図も塗り替えられつつあり、中国とベトナムの企業が確固たる中心に位置しています。特に、BYDとVinFastは第2四半期に市場シェアを拡大しただけでなく、東南アジアのEVエコシステムの進化における構造的な変化を示唆しました。プロトンがe.MASブランドで参入したことも注目に値します。マレーシアが東南アジアのEV市場競争に本格的に参入したのはこれが初めてです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328465&id=bodyimage2】
第2四半期に市場シェアが63%に拡大した中国系OEMは、現地生産、EVラインナップの拡充、競争力のある価格戦略を通じて急速に適応し、東南アジア全域でその地位を拡大しました。これは、市場エコシステムが中国のEV戦略をますます支持していることを如実に示しています。ベトナムのVinFastもシェアを伸ばし、国家の産業政策と生産能力の増強が市場の成長に繋がっていることを浮き彫りにしました。マレーシアもシェアを伸ばしました。
対照的に、欧州、米国、韓国、日本のブランドは依然として低迷しています。「特にトヨタ、ホンダ、日産、現代・起亜といった日本と韓国のOEMは、EVポートフォリオの展開の遅れ、ハイブリッド車への依存の継続、そして中国メーカーと比較して現地組立拠点の不足といった課題に直面しており、急成長する東南アジアのEV市場で効果的に競争できていません」と、アソシエイトディレクターのリズ・リーは述べています。