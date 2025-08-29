宮沢賢治の『春と修羅』がAmazon詩論ランキング1位を獲得 いま再び読まれる名作!!
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、配信中のPOD書籍『春と修羅』（宮沢 賢治：著）がAmazonジャンル別ランキングの詩論でランキング1位を獲得したこ発表いたします。
【作品紹介】
タイトル：『春と修羅』
著者： 宮沢 賢治
＜内容紹介＞
宮沢賢治の制作した口語詩。心象スケッチ集。
賢治の生前に唯一刊行された詩集として知られる。
宗教性と宇宙的感覚とが交響する世界を、独創的な語法でうたう。
賢治は自分を修羅として感じている。
修羅はインドの仏教文化の中でアスラと呼ばれ、
仏教の神と戦って地下世界へ追いやられた堕天使としてイメージされている。
賢治が捕らえていた修羅の姿とは、煩悩にさいなまれている姿である―。
妹トシの臨終『永訣の朝』一連が最も有名。
詩人草野心平に日本詩壇の天才と言わしめた詩集。
