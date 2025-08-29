敏感肌向けプライベートブランド「RECiPEO（レシピオ）」からブランド初の導入美容液「薬用スキンリペアセラム」が登場

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に約3,500店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに82店舗（2025年６月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、敏感肌向けプライベートブランド「RECiPEO（レシピオ）」から「薬用スキンリペアセラム［医薬部外品］（販売名：レシピオ 薬用 バランシングリペアセラム）」を９月１日（月）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■敏感肌向け・高保湿スキンケアブランド「レシピオ」から、ブランド初の導入美容液が登場

「レシピオ」は乾燥肌・敏感肌に悩む方をサポートするために、マツキヨココカラ＆カンパニーと株式会社コーセーが共同開発したなめらかで透明感※１のある肌にまで導く「うるおう透明感レシピ」をコンセプトに生まれた高保湿スキンケアブランドです。2021年11月の誕生以来、９つのフリー※２を実現した処方と、刺激性を確認する３つのテスト※３を実施したフェイススキンケアアイテムを中心に商品展開をしています。

今回着目したのは、洗顔後の肌は無防備な状態になりやすいという点です。洗顔は健やかな肌を維持するために欠かせないスキンケアですが、誤った洗顔方法やお肌の状態によっては、皮脂膜やNMF（天然保湿因子）、細胞間脂質が流れ落ちやすくなることで、肌のバリア機能が乱れ、外部刺激を受けやすい敏感な状態になってしまいます。こうした洗顔後の“スキ”となる時間に着目し、敏感肌のための美容液として開発されたのが、「薬用スキンリペアセラム」です。本製品は、特に乾燥しやすく敏感になりがちな洗顔直後の肌にうるおいを届けることで、肌環境をととのえ、肌トラブル※４を未然に防ぎ、うるおい透明感※１美肌へと導きます。

■新商品について

販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア

レシピオ 薬用スキンリペアセラム［医薬部外品］

（販売名：レシピオ 薬用 バランシングリペア セラム）

●洗顔後すぐに使用する美容液です。

●乾燥などでトラブルを起こしやすい肌にも、やさしいタッチでスムーズに浸透※５します。

●肌あれ防止有効成分※６配合。肌あれ、乾燥、毛穴※７、大人ニキビ※８、くすみ※９にうるおいをあたえ、しっとりやわらかで透明感※１のあるなめらかな肌に導きます。

●次に使うスキンケアがなじみやすい状態にととのえます。

容量・価格：40mL／2,750円（税込）

発売日：2025年９月１日

※１ 肌がうるおってつやのある状態のこと ※2 無香料、無着色、アルコールフリー（エチルアルコール無添加）、パラベンフリー、紫外線吸収剤フリー、グルテンフリー、ラウリル硫酸フリー、ジブチルヒドロキシトルエン（BHT）フリー、マイクロプラスチックフリー ※３ アレルギーテスト、敏感肌の方の協力によるパッチテスト（皮膚に対する刺激性を確認するテスト）、スティンギングテスト（ピリピリ・ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテスト）すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません ※４ 乾燥・肌荒れ ※５ 角層まで ※６ グリチルリチン酸ジカリウム ※７ うるおいで毛穴を目立たなくする ※８ ニキビ予防 ※９ 乾燥・キメの乱れによる

■高保湿スキンケアブランド「RECiPEO（レシピオ）」について

「レシピオ」は、かさつき・肌あれをくり返し、くすみ※９がちな敏感肌・乾燥肌を、なめらかで透明感※１のある肌にまで導く「うるおう透明感レシピ」をコンセプトに生まれた敏感肌・乾燥肌向けの高保湿スキンケアブランドです。透明感※１、清潔感、肌へのやさしさをイメージした白×水色のデザインで、今回の商品を加え、全17SKUで展開しています。

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル:0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）