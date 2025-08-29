中川家 ザ・ラジオショーのゲストコーナーをイベント化！「中川家 ザ・ゲストショーLIVE」開催決定

吉本興業株式会社

中川家がパーソナリティを務めるラジオ番組、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」のゲストコーナーをトークライブの形で行うイベント「中川家 ザ・ゲストショーLIVE」を9月27日(土)に大阪・

COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて開催します。ゲストには宮川大輔、ハリウッドザコシショウを迎え、電波にのせないからこそ楽しめるトークを展開します。当日は会場のお客様からの生の質問に答える時間もあります。

「中川家 ザ・ラジオショー」は、ニッポン放送にて笑いをテーマに、毎週金曜13時から15時30分に放送中。2025年4月からラジオ関西でも放送されています。

「中川家 ザ・ゲストショーLIVE」のチケットは、8月30日(土)10:00～ 一般販売を開始します。

中川家 本人コメント

関西のリスナーの皆さんにお会いできることを楽しみにしております！

中川家 ザ・ゲストショーLIVE 公演概要

中川家 ザ・ゲストショーLIVE

【日程】2025年9月27日(土) 17:45開場 / 18:30開演

【会場】 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

【出演】 MC：中川家 パートナー：東島衣里（ニッポン放送）

ゲスト：宮川大輔、ハリウッドザコシショウ

【チケット】 前売：4,500円 / 当日：5,000円

【チケット販売スケジュール】 一般販売：8月30日(土)10:00～

【チケット販売URL】 https://r.ticket.fany.lol/nakagawake250927

▼チケットに関するお問合せ

FANYチケット問合せダイヤル TEL:0570-550-100(10:00~19:00/年中無休)

＜中川家 ザ・ラジオショー＞

毎週金曜日 13時～15時30分放送。

中川家の剛と礼二が”笑い”をテーマにモノマネ・即興コントを交えたト―クをお届けする番組。

▼番組HP：https://www.1242.com/nakagawake/

▼X：https://x.com/ngk_radioshow

▼Instagram：https://www.instagram.com/nakagawake_radioshow/