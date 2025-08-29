ビートグランプリ2024ファイナリストが再び集結！コンピレーションアルバム第6弾が8/30に各種配信サイトから配信決定！
オタイオーディオ株式会社が主催するビートグランプリ（BGP・BEATGRAND PRIX）とは、日本最大級のトラックメイク、作曲、ビートメイクの大会であり、そのコンピレーションアルバム「V.A. BEATGRAND PRIX 006 」の発売が2025年8月30日（土）に決定しました。
ビートグランプリは、全国から集められたビートメイカーたちが自主制作した楽曲を一曲ずつ掛け合う1on1のバトル形式で勝敗を競うリアルイベントです。
その規模と人気は年々拡大しています。全国から凄腕のビートメイカーを名古屋に招集し、今までにない独自の音楽文化を創造しています。
昨年開催されたビートグランプリ2024では、全国各地から総勢261名のビートメイカーが参加。その中から厳選された16名が決勝のステージに立ち、熱い戦いを繰り広げました。
今回発売が決定したコンピレーションアルバム「V.A. BEATGRAND PRIX 006 」は、昨年のビートグランプリ2024決勝大会で日本一のビートメイカーの称号をかけて戦ったビートメイカーたちが再び集結したものです。その熱い戦いの雰囲気を再現したビート・アルバムに仕上がっています。
大会で見事優勝したiRespozyの作品はもちろん、準優勝に輝いたSo jidai、3位入賞を果たしたBON-SANといった、日本のビートシーンを牽引していくであろうビートメイカーたちの素晴らしい作品が収録されています。
これらの作品は、それぞれのビートメイカーの個性と技術、そして音楽への深い愛情が反映されています。
これからビートメイカーを志す人々やビートミュージックの認知を広げたい人々に向けて、このアルバムは最高のインスピレーションを提供するでしょう。
「V.A. BEATGRAND PRIX 006 」は、音楽ディストリビューションサービスを展開しているTuneCore Japanのバックアップにより、Apple Music、Spotify、YouTube Musicなどの主要配信プラットフォームで聴くことができます。
最新のビートメイクのトレンドを感じ、新たな才能を発見する機会となるでしょう。これからもビートグランプリは、音楽と情熱に溢れたコミュニティを形成し、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込んでいきます。
※情報解禁日時：2025年8月29日16時※
■OTAIRECORD presents BEATGRAND PRIX 2025 supported by TuneCore Japan大会スケジュール
●オンライン予選エントリー受付
2025.9.15.MON
●オンライン予選エントリー締め切り
2025.10.28.TUE
●ファイナリスト発表
2025.11.20.THU
●決勝大会
2025.12.21.SUN
■収録楽曲 / 参加アーティスト
1. Step5 lol / 0mSv
2. Step7 Spliced / 0mSv
3. LUNCH / BON-SAN
4. BASEBALL / BON-SAN
5. 1-2 / iRespozy
6. 4-3 / iRespozy
7. 蓴 / K,O
8. Crystal Orbit / K,O
9. Spectral Haze / Keit a.k.a. Matsu
10. donxt exist / Keit a.k.a. Matsu
11. Saved. / Mia Kaj
12. No Egos / Mia Kaj
13. raindrop pt.2 / mofu
14. Paranoia / NVMR
15. Time Flies / NVMR
16. goodbye chaos / QFO NINJA
17. hallo prism / QFO NINJA
18. Take me out 3! / So jidai
19. Work in... Work in... / So jidai
20. Dream Underwater （Alt Mix） / っ先生
21. Scrap Factory / っ先生
22. Hana / The Fable
23. Vampire / The Fable
24. Before the Drop / YASUTO BEATZ
25. Keep It Moving / YASUTO BEATZ
26. slow dance / yung yun
27. celtrap / yung yun
