私たちは、未来を「想像」してもらうプロになる。ファンズ不動産がお客様と創る「最高の体験」のための新クレドを発表。

ファンズ不動産株式会社

私たちファンズ不動産は、「顧客対応品質の向上」を目的とした新しいクレドを策定しました。これは、単に物件をご案内するだけでなく、お客様一人ひとりの未来に寄り添い、共に「最高の体験」を創造するための、私たち全従業員の約束です。

私たちがこのクレドに込めた想いと、お客様にお届けしたい価値についてお伝えします。







このクレドに込めた想いと、お客様にお届けしたい価値についてお伝えします。





私たちの原点回帰。それは「お客様の未来を想像する」こと。





ファンズ不動産は創業以来、多くのお客様の住まい探しをお手伝いしてまいりました。その中で、私たちが本当に届けたい価値は何だろうか、と改めて問い直す機会が増えていました。





物件のスペックや価格といった情報提供だけで、本当のご満足は得られるのだろうか。お客様がその先の暮らしで笑顔になる、その瞬間にまで私たちは貢献できているだろうか。





その問いの答えが、今回の新クレド策定の出発点です。私たちは、お客様の心に深く寄り添い、豊かな未来を「想像」していただくプロフェッショナルでありたい。その想いを全従業員で共有し、行動へと繋げるための羅針盤として、このクレドは生まれました。





ファンズ不動産の6つの約束。私たちが目指す「最高の体験」とは。





今回策定したクレドは、お客様への6つの約束で構成されています。一つひとつが、私たちがご提供したい「ファンズ不動産クオリティー」の核となる考え方です。







1. 未来を「想像」してもらうプロになろう





お客様の心の奥にある願いを捉え、物件を通じて未来の豊かな生活を「想像」していただく。表面的な情報提供に留まらず、お客様が望む「未来そのもの」を共創するパートナーとなります。





2. 「あなただけの特別」を届けよう





お客様一人ひとりの好みや価値観を深く理解し、心に寄り添う対応で、その方だけの「特別な体験」をご提供します。











3. 「プラスイチ」で期待を超える感動を届けよう





お客様の期待に応えることに加え、常に「プラスイチ」を意識します。情報提供、おもてなし、対応スピードで満足を超えた「感動」をお届けすることを目指します。





4. チームで「最高の体験」を創造しよう





お客様への対応品質を個々の努力に任せるのでなく、「お客様のために何ができるか」をチームで考え抜き、ファンズ不動産全体の品質を「全員で」つくりあげます。







5. プロとして質の高い基本行動をしよう





お客様が安心して信頼して任せていただけるよう、気持ちの良い挨拶や細やかな気配り、そして正確で誠実な情報提供といった、プロとしての基本行動を徹底します。





6. お客様の決断を支援しよう





お客様が理想の物件に出会い、契約へと至る道のりを円滑にリードします。あらゆる不安や懸念に共に向き合い、お客様が心から納得して決断できるよう、最後まで全力でサポートします。





◼︎コメント

ファンズ不動産株式会社 取締役 綾部 良介

2023年の創業からこれまで、ファンズ不動産には同業他社はもちろんの事、売買仲介未経験の方の採用も進めて参りました。そのうえで、一緒に働くメンバーがこれまでの自らの体験もふまえ、それぞれが思い、体現しているお客様との向き合い方を集約し、この度クレドにまとめました。組織としてのお客様との向き合い方を具体化することで、日々の行動、活動においても「常にお客様のためになること」を想像し、皆で体現することで、より良い住まい、より良いサービスの提供をおこなっていきます。











クレドはゴールではない。ここからが、私たちの新たなスタート。





クレドは完成して終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートです。

早速8月からは、毎月の「クレド対話」を通じて、具体的な場面において行動を起こせるように解像度を高めていきます。





言葉を掲げるだけでなく、従業員一人ひとりが自らの行動指針とし、日々の業務の中で自然に体現していくこと。それこそが、お客様に「最高の体験」をお届けする唯一の道だと信じています。





ファンズ不動産の新たな挑戦に、どうぞご期待ください。





◾️公式アカウント：ファンズ不動産「@funds_fudosan」

※下記URLより友だち登録が可能です

