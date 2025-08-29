「楽天ペイ」実店舗決済、「楽天ペイ ターミナル」においてPOSレジサービスとの連携を開始

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、「楽天ペイ」実店舗決済のオールインワン決済端末「楽天ペイ ターミナル」において、本日より、POSレジサービスとの連携を開始したことをお知らせします。

「楽天ペイ ターミナル」は、加盟店がクレジットカード、電子マネー、および「楽天ペイ」（注1）などのコード決済をオールインワンで簡単に導入できる、実店舗向けキャッシュレス決済サービスです。売上金が最短翌日振り込み（注2）で、現金支払い並みのキャッシュフローを実現できることが特徴です。

「楽天ペイ ターミナル」と「ユビレジ」「funfo」「Aiony」「poscube」などのPOSレジサービス（注3）を連携することにより、加盟店は、決済金額を重複して入力する必要がなくなり、金額の入力ミスやレジ業務の煩雑さを解消することができます。また、「FIT SHOP」「UNITE cloud ONE」「Okageレジ」とも、順次連携を開始する予定です。

楽天ペイメントは、キャッシュレス決済を利用できる機会を拡大し、よりお得で利便性の高い決済体験を利用者に提供すべく、サービスの向上を図っていきます。

（注1）コード決済（コード表示・QR読み取り・セルフの支払い）が対象です。

（注2）振込登録口座を「楽天銀行」に設定すると、売上金が最短翌日振り込みになります。詳細は以下のページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/business/service/

（注3）連携するPOSレジサービスの詳細については、以下のページをご確認ください。

https://r10.to/hgrP4j

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上