EXILE MAKIDAI MLBドジャース戦中継に特別ゲスト出演決定！

株式会社SPOTV JAPAN（本社：東京都港区）が運営する動画配信サービス『SPOTV NOW（スポティービーナウ）』は、日本時間2025年9月6日（土）に配信予定のメジャーリーグベースボール（MLB）ドジャース対オリオールズ戦の中継に、人気パフォーマーでありDJとしても活躍する EXILE MAKIDAI 氏を特別ゲストとして迎えることを決定いたしました。

当日は、SPOTV NOWでお馴染みの名物コンビ「ケチャ福」（実況：DJケチャップ、解説：福島良一）と試合中継の特別ゲストコメンテーターとしてEXILE MAKIDAI 氏が出演し、MLBの魅力やご自身の野球エピソードを交えながら、ファンの皆様と一緒に試合を盛り上げていただきます。

■ EXILE MAKIDAI 氏プロフィール

本名：眞木 大輔（まき だいすけ）

生年月日：1975年10月27日（神奈川県横浜市出身）

主な経歴：

・1999年、J Soul Brothersの初代メンバーとして活動開始。2001年にEXILEとしてデビューし、パフォーマーとして活躍。

・2015年、EXILEのパフォーマーを勇退し、クリエイティブユニット PKCZ(R) の活動を本格化。音楽やイベント、アパレルなど様々なプロデュースを展開。

・幼少期に野球をはじめ、現在は所属事務所LDHの野球チームにも参加し、練習や試合に熱心に取り組んでいる。

■ 出演概要

番組名：SPOTV NOW MLB中継 ドジャース vs オリオールズ戦

配信日時：2025年9月6日（土曜日） 8時5分試合開始予定（プリゲームショー 7時45分開始予定）

※当日の現地天候状況により変更となる可能性があります。

実況：DJケチャップ 氏

解説：福島良一 氏

特別ゲスト：EXILE MAKIDAI 氏

配信媒体：SPOTV NOW

■ コメント（EXILE MAKIDAI 氏）

「SPOTV NOWにて9月6日（土）に配信予定のMLB中継ドジャース対オリオールズ戦のゲストとして出演できることを大変光栄に思います。大好きな野球、そして夢のあるメジャーリーグに関わることができ、本当に嬉しく思っております。当日は皆さんと一緒に応援し、盛り上がれたらと思っています。ぜひ一緒に観戦しましょう！」

《「SPOTV NOW」（スポティービーナウ）とは》

アプリ（スマートフォン/タブレット）やWebブラウザ（PC）を通して、MLBドジャース所属の大谷翔平選手や山本由伸選手、カブス所属の鈴木誠也選手、今永昇太選手など、日本人選手が出場する試合を中心に毎日MLBの試合を最大８試合ライブ配信（日本語実況解説付きは最大４試合）しているサービスです。

また、ライブを見逃してしまった試合も、見逃し視聴やハイライトで視聴が可能です。

なお、MLBのライブ配信、見逃し配信を除く日本人選手ダイジェスト映像や試合ハイライトなどのコンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をしていただければどなたでも無料で視聴いただけます。

各試合のライブ配信を視聴するには無料会員登録後に、有料会員への登録が必要となります。

