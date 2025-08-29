素材にこだわる、贅沢なのにやさしいベーカリー「Merci life organics」が上野マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

上野マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）1Fに、オーガニックベーカリー「Merci life organics（メルシー ライフ オーガニックス）」がオープンいたします。

東京・練馬発、いま話題のオーガニックベーカリー「Merci life organics」。「からだにやさしく、心にも贅沢を」をコンセプトに、選び抜かれた素材と丁寧な製法で仕上げるパンは、食べた瞬間に“違い”が分かる味わいです。

素材へのこだわりは徹底しており、使用する小麦は可能な限り無農薬・無化学肥料。有機シュガーやフェアトレードチョコレート、フランス産AOPバター（EUが定めた原産地保証のバター）、北海道産発酵バターなど、子どもから大人まで安心して楽しめるものばかり。口にした瞬間、素材本来の力強さとやさしさがふんわり広がります。

「Merci life organics」を代表する逸品の「プレミアムクロワッサン」は、発酵から焼成までに72時間をかけ、バターの芳醇な香りが広がる極上の逸品。さらに、36時間熟成発酵で生地の旨みを引き出したバゲットなど、バリエーションは約70種類。どのパンにも職人の想いと技術が詰まっています。

また、「Merci life organics」のパンは、おいしいだけではありません。素材の背景や製法へのこだわりがあるからこそ、食べる人の心にも深く届きます。忙しい朝に、おやつの時間に、家族で囲む食卓に。ほんの少しだけ豊かになれる時間を、「Merci life organics」のパンとともに。

からだにやさしく、記憶に残るパンを。

「Merci life organics」は、食卓に“ちょっとした感動”を届ける、これからの時代にふさわしいベーカリーです。

■自然の恵みがぎゅっと詰まったベーカリーのラインナップ

人気のソフトクロワッサンシリーズ

左：ソフトクロワッサン 323円（税込）

中：クロワッサンショコラ 377円（税込）

右：抹茶クロワッサン 377円（税込）

バターの芳醇な香りがふわっと広がり、外はサクッと軽やか、中はしっとりもっちり。何層にも折り重ねた生地が織りなす、ザクッとした食感と、噛むほどにあふれるコク深い旨みは、まさに“ご褒美”のような味わいです。

イタリア産黒トリュフの塩パン

237円（税込）

シンプルでありながら、記憶に残る贅沢な味わいです。食べる瞬間から、鼻に抜けるトリュフの香りと、じゅわっと広がる塩気とコク。

朝食にも、ワインと合わせるおつまみにもぴったりの、“一段上の塩パン体験”をお楽しみください。

牛すじ入りメルシーチーズカレーパン

302円（税込）

外はカリッと、中はとろ～り。スパイス香るカレーに、チーズとじっくり煮込んだ牛すじを贅沢に包み込んだ“ごちそうパン”。コク深くまろやかなカレーフィリングには、牛すじの旨みが溶け込み、噛むたびにじゅわっと広がる濃厚な味わい。そこにチーズのとろけるコクが重なり、まさに至福のハーモニーを奏でます。

フランス産バターのエクレアクロワッサン

431円（税込）

外はサクッと、中はしっとり。香ばしく焼き上げた生地の中から、とろりと濃厚なショコラが顔を出し、まるで本格パティスリーのような満足感を演出します。表面には艶やかなチョコレートコーティングをほどこし、見た目の華やかさも抜群。

■ショップ概要

オープン日：2025年9月6日（土）

店 舗： 上野マルイ 1F

営 業 時 間：11:00～20:00

▼上野マルイ

https://www.0101.co.jp/058/

▼丸井

https://www.0101.co.jp