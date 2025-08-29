ポケモンパン6品のパッケージを9月1日（月）よりリニューアル！

第一屋製パン株式会社

第一屋製パン株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長：細貝 正統）は、2025年9月1日（月）より通年で販売しているポケモンパン6品のパッケージをリニューアルし、発売いたします。

パッケージリニューアルの対象となるのは、ふんわりとした食感が特徴の「ミニ蒸しケーキ（チョコ・いちご・バニラ）」3品、しっとりとした食感で食べやすいサイズの「クロワッサン（チョコ・クリーム）」2品、生地にピカチュウの焼き印が入った「チョコサンド」の合計6品。ミニ蒸しケーキ3品では、それぞれの味に3種類のデザインがありますので、お楽しみください。

【商品概要】

ポケモンミニ蒸しケーキ チョコ カルシウム入り

発売日：2025年9月1日（月）

希望小売価格：136円（税込）

商品説明：カルシウムを加えたチョコ味のふんわりとした蒸しケーキです。

ポケモンミニ蒸しケーキ いちご 食物繊維入り

発売日：2025年9月1日（月）

希望小売価格：136円（税込）

商品説明：食物繊維を加えたいちご味のふんわりとした蒸しケーキです。

ポケモンミニ蒸しケーキ バニラ 乳酸菌入り

発売日：2025年9月1日（月）

希望小売価格：136円（税込）

商品説明：乳酸菌を加えたバニラ味のふんわりとした蒸しケーキです。

ポケモンチョコクロワッサン 5個入

発売日：2025年9月1日（月）

希望小売価格：248円（税込）

商品説明：しっとりとした食感の食べやすいサイズのチョコクロワッサンです。

ポケモンクリームクロワッサン 5個入

発売日：2025年9月1日（月）

希望小売価格：248円（税込）

商品説明：しっとりとした食感の食べやすいサイズのクリームクロワッサンです。

ポケモンチョコサンド

発売日：2025年9月1日（月）

希望小売価格：151円（税込）

商品説明：ピカチュウの焼印入りのどらやき生地にチョコクランチ入りチョコクリームをサンドしました。

【第一パンについて】

https://www.daiichipan.co.jp/

第一屋製パングループは『おいしさに まごころこめて』をモットーにしております。

1947年に創業以来、その時代にあったパンをはじめとする商品やサービスを提供し続けて参りました。食、生活、価値がめまぐるしく変化してゆく環境の下で、お客様の選択に対応すべく、商品やサービスの開発に全力で取り組んでおります。また長い歴史で培われたロングセラー商品が、引き続きお客様に愛されるようブラッシュアップに努めております。

ポケモンパンは1998年6月1日に発売され、親子2世代のファンを獲得するロングセラーシリーズで、ポケモンパンには「デコキャラシール」が封入されています。

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/daiichiyaseipan

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon