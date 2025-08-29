M&Aキャピタルパートナーズ提供番組「THE 事業承継 その灯を消すな！」第12弾 放映のお知らせ

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、2025年9月7日（日）午後4時からテレビ東京系列で放映される「THE 事業承継 その灯を消すな！」に番組提供いたします。

事業承継ドキュメント「その灯を消すな！」番組概要

黒字で休廃業する企業は毎年数万件にものぼるといいます。大切に育てた事業の灯(ひ)を次の世代につないでいく方法はないものでしょうか？ここに、事業を第三者に譲ることで存続させ、さらなる成長と発展をめざす人々がいます。オーナーの想い、引き継ぐ者の覚悟など、事業承継にまつわるエピソードを、スタジオトークを交えながら紹介します。

- 事業承継によって受け継がれる技と想い。若き後継者たちの新たな挑戦

街の中心地から離れた住宅街にある福岡の天ぷら店。店主のこだわりが詰まった料理が評判で、地元から長年愛されてきたが、店主は体力の衰えを感じ閉店を決意。ともに店を営んできた妻は何とか店を残してあげたいと考える中、事業承継に名乗りをあげたのは・・・

- 鯖江の眼鏡を世界へ！志を同じくして地場産業の発展を目指すM&A

“めがねのまち”として知られる福井の鯖江。その鯖江を代表して、眼鏡のデザインから製造、販売まで一貫して手掛けるブランドが「金子眼鏡」だ。有名眼鏡ブランドが世界に挑むべくタッグを組んだのは・・・。M&Aを成長戦略に、鯖江の眼鏡を世界へ！

- 農業を始めたい！夢をかなえたい気持ちがもたらした出会い

栃木にある農園を引き継ぎ、夢をかなえた新規就農者。農業の道に進んで４年目となる現在も、様々な人に支えられながら、事業を拡大するために、新たな挑戦を続けている。第三者による事業承継で、農業が次世代へと受け継がれていく。

≪出演者≫

児嶋一哉（アンジャッシュ） お笑い芸人・俳優・YouTuber

タレント・司会はもとより池井戸潤作品をはじめとするビジネステーマのドラマにも数多く出演。YouTuberとしての拡散力も持ち、幅広い視聴者が支持するマルチプレーヤー。

朝日奈央 タレント

2015年まで女性アイドルグループ「アイドリング！！！」のメンバーとして活動。

バラエティ、ドラマ、モデルとしてマルチに活躍。

伊藤暢人 日経BPコンサルティング 取締役

1990年に日経BPに入社。新媒体開発、「日経ビジネス」、ロンドン支局で編集業務に携わった後、「日経トップリーダー」編集長に就任。2017年には日経BP総合研究所 中堅・中小企業ラボ（当時）の設立に携わり所長に就く。「日経ビジネス」発行人、日経BP執行役員などを経て、24年3月より現職。幅広い業界の中小企業経営に精通する。

番組概要

【タイトル】「THE 事業承継 その灯を消すな！」

【放送日時】2025年9月7日（日）午後4時00分～4時55分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】児嶋一哉（アンジャッシュ）、朝日奈央、伊藤暢人

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/sonohiwokesuna/

【公式X】@ShokeiTx

【コピーライト】(C)テレビ東京

