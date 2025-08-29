みちのくコカ・コーラボトリング、「あおもりスポーツアカデミー事業支援自動販売機」を民間企業として初めてハイコンポーネンツ青森へ設置

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（本社：岩手県盛岡市、代表取締役社長：谷村 広和）は、青森県との協同事業「あおもりスポーツアカデミー事業支援自動販売機」を展開することとし、このたび民間企業として初めて*¹ハイコンポーネンツ青森（本社：青森県北津軽郡鶴田町、代表取締役社長：澤田 千秋）に設置、8月28日（木）に設置披露会を開催いたしました。

このたびの設置披露会には、ハイコンポーネンツ青森従業員で国民スポーツ大会 青森県強化指定選手に登録されている工藤 二葉さんのほか、来賓として鶴田町の相川町長にも出席いただきました。

*¹ 青森県内では9例目

この「あおもりスポーツアカデミー事業支援自動販売機」は、同事業を通じて国民スポーツ大会をはじめとする全国大会や、オリンピック等の世界大会で活躍する将来有望なジュニア選手を青森県から輩出するという趣旨に当社が賛同し、事業推進と県民認知向上に寄与することを目的として設置されたもので、自動販売機の売上の一部がジュニア選手の育成促進や活動資金として活用されます。

■ 設置披露会概要

【日 時】 2025年8月28日（木） 9:30～9:50

【場 所】 ハイコンポーネンツ青森株式会社（青森県北津軽郡鶴田町山道小泉275）

【出席者】 ＜ハイコンポーネンツ青森＞ 代表取締役社長 澤田 千秋 様、常務取締役本部長 青山 隆光 様、総務課 工藤 二葉 様、＜鶴田町＞町長 相川 正光 様、＜当社＞ 代表取締役副社長 秋山 徹郎、青森営業部長 中村 誠悦、津軽支店長 松田 勝雄



当社 代表取締役副社長 秋山 徹郎 コメント

「『コカ・コーラ』というブランド、そして企業にとって、スポーツというのは欠かせない存在であり、オリンピック・パラリンピックやFIFAワールドカップのパートナーも務めております。北東北を拠点とする当社も、地域のスポーツ活動を支援することを意識して取り組んできました。今回、青森県の『あおもりスポーツアカデミー事業』に協力し、民間企業として初めて支援自動販売機を設置できたことを大変うれしく思います。今後もジュニアアスリートの育成や、スポーツを通じた地域の元気づくりに積極的に貢献してまいります。」

ハイコンポーネンツ青森 代表取締役社長 澤田 千秋 様 コメント

「みちのくコカ・コーラボトリング様のお声がけにより、このたびのお披露目会を開催でき、大変うれしく思います。この自販機での購入がジュニアアスリートの育成につながることは非常に意義深く、従業員一同で応援してまいります。来年2026年には『青の煌めきあおもり国スポ』が開催され、当社従業員の工藤二葉も弓道の強化選手に選ばれております。青森から世界に通じるアスリートの輩出を願い、『あおもりスポーツアカデミー事業』を精一杯応援してまいります。」

鶴田町長 相川 正光 様 コメント

「ハイコンポーネンツ青森株式会社様への『あおもりスポーツアカデミー事業』支援自動販売機の設置、誠におめでとうございます。この度の取り組みは、民間企業として初めての設置であり、売上の一部がジュニアアスリートの育成や活動資金に活用される大変意義深いものです。豪雪地帯というハンディを乗り越え、本県からは多くの有望な選手が育ってきました。2026年には国民スポーツ大会が青森県で開催されることもあり、この取り組みが将来世界で活躍する選手の育成につながることを期待しています。」

みちのくコカ・コーラボトリングについて

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、青森県・岩手県・秋田県を事業エリアとしてコカ・コーラ社製品を製造・販売しております。ライフスタイルをより充実させる清涼飲料をお届けするだけでなく、生活に密着したさまざまなビジネスを展開し、地域のみなさまの"前向き"で"ハッピー"なライフスタイルに寄り添う企業を目指しております。コカ・コーラシステムの一員でありながら、北東北を拠点に事業を展開する地元企業としての責任を果たし、前向きな変化と社会的価値を生み出しながら、持続的に地域社会の発展に貢献するための取り組みを行っております。