女子アスリートの“髪悩み”にはKINUJO！「B&」タイアップショートインタビュー公開中
株式会社Link Sports（本社：東京都渋谷区、 代表取締役：濱本 暁）が運営する女性向けスポーツwebメディア『B&（ビーアンド）』は、株式会社KINUJO（本社：東京都千代田区六番町、代表取締役：浜田 智章）と、女子アスリートへのショートインタビュータイアップ企画を実施しました。
競技の異なる4名の女子アスリートへ、それぞれの髪のお悩みや意識などをお伺いし、さらにKINUJOヘアドライヤーを使用した感想をお話しいただきました。忙しい毎日の中でも“ケアする時間”を叶えてくれるアイテムです。
それぞれのコメントをぜひチェックしてみてください！
１.宮坂楓さん（陸上）
- 面倒だったドライヤーの時間がいい時間に！
- 大風量で時短になるのでありがたい...汗をかく前に乾かすことができる！
- 宮坂さんのお気に入りのリラックス方法は...？
https://www.instagram.com/p/DMZ4jREPTCf/
２.近江佑璃夏さん（フラッグフットボール）
- 海外対応モデルは遠征の必需品
- 一回使っただけでも指が通りやすい...髪がサラサラに！
- コンパクトなのに大風量！音も小さくて気にならない！
https://www.instagram.com/p/DMcdvUfvX8c/
３.磯崎由加里さん（野球）
- デザインがかわいい！
- 風量と温度が数段階で選べるのも嬉しいポイント
- 寝る前も髪がまとまりやすい！
https://www.instagram.com/p/DMfIXvrvzdD/
４.川井麻衣さん（バスケットボール）
- 使ったあとの髪の毛の指通りが良い！
- すぐ乾くので、二部練の合間のシャワーにも大活躍！
https://www.instagram.com/reel/DN5KeIxEpKM/(https://www.instagram.com/reel/DN5KeIxEpKM/?utm_source=ig_web_copy_link)
KINUJOについて
大風量と遠赤外線の力で、「うるツヤ速乾」を叶えるKINUJOのドライヤー。毎日のドライ時間に取り入れるだけで、まとまりやすく、スタイリングしやすい美髪へと導きます。非常にパワフルな風なので、ロングヘアの方でも速乾が実現。退色を抑えるので、カラーリングを楽しんでいる方にもピッタリです。
URL：https://kinujo.jp/products_dryer/
B&（ビーアンド）について
「女子アスリートのリアルな思いと経験を伝えるWebメディア」をコンセプトに、体調やパフォーマンス管理、結婚・出産などのライフステージの変化、競技環境や生理など女性ならではの課題&現状をリアルに伝えます。アクティブな女性が、アスリートの経験値をもとにヒントを得られるような取材記事&動画を発信中です。
仕事や子育てと両立しながら、またはプロとしてなどそれぞれの立場でスポーツに関わる女性へ向けて、女性が人生を通じてスポーツを続けられるヒントやきっかけを提供したいという思いから立ち上げたwebメディアです。様々なライフステージや自身のキャリアと向き合いながらも、何らかの形で女性がスポーツに関わり続けられるよう、メディアの立場から支えていきたいと考えております。
URL：https://www.beautynation.jp
Instagram：https://www.instagram.com/band_sports_official/ (https://www.instagram.com/band_sports_official/)
会社概要
株式会社Link Sportsは、IT×スポーツを軸にアプリ開発・メディア運営を行なっています。ミッションは「ITを通じてすべての人がスポーツに触れる瞬間を作る」こと。スポーツをする人や支える人達がより笑顔になり、「もっとスポーツをしたい」「スポーツに関わりたい」と思えるような世界を作るため、日々奔走しています。
■会社名： 株式会社Link Sports
■本社：〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー2F
■代表取締役： 濱本 暁
■設立日：2014年1月27日
■URL： https://linksports.co.jp
