白鴎大学が9月21日に「きたやまおさむの世界 こころの旅と歌」前編 ～戦争を知らない子供たち～を開催 ― 白鴎大学フォーラム特別企画
白鴎大学（栃木県小山市）は9月21日（日）、白鴎大学フォーラム「あなたと語る ～明日への潮流～」特別企画「きたやまおさむの世界 こころの旅と歌」前編 ～戦争を知らない子供たち～を開催する。同大のきたやまおさむ学長（精神科医）をはじめ、シンガーソングライターの杉田二郎氏、音楽評論家の富澤一誠氏、画家の山本じん氏らが登壇。戦後80年という節目の年を迎えるなかで、きたやまおさむの70余年の多彩な軌跡を振り返り、その名曲やヒット曲にこめた想い、その世界を、歌とトークを交えて考察する。会場は同大本キャンパス「白鴎国際ホール」で、オンラインとのハイブリッド開催。要事前申込、定員は会場500名（抽選）、オンライン1,000名（先着）、視聴無料。会場希望の応募締切は9月7日（日）。
戦後80年の節目となる2025年、日本人と社会、そして人々の''こころ''のありようは大きく変化した。また、2025年は学校法人白鴎大学の創立110周年にもあたる。
そこで、今回の白鴎大学フォーラムでは特別企画として「きたやまおさむの世界 こころの旅と歌」前編 ～戦争を知らない子供たち～を開催する。
ザ・フォーク・クルセダーズのメンバーで、ヒット曲「戦争を知らない子供たち」の作詞などを手掛けた作詞家でもあるきたやまおさむ学長は、精神科医、深層心理学者、教育者としての顔も持つ。
今回のフォーラムでは、こうしたきたやま学長の70余年の多彩な軌跡を振り返り、数々の名曲やヒット曲にこめられた想いや"世界"を、歌とトークを交えて考察する。概要は下記の通り。
◆法人創立110周年 白鴎大学フォーラム「あなたと語る ～明日への潮流～」特別企画
「きたやまおさむの世界 こころの旅と歌」前編 ～戦争を知らない子供たち～概要
【日 時】9月21日（日） 14:00～16:00
【会 場】
白鴎大学 本キャンパス 白鴎国際ホール（栃木県小山市駅東通り2-2-2／JR小山駅東口徒歩1分）
※オンラインとのハイブリッド開催
【定 員】
会場招待 500名（抽選） ※会場聴講が応募多数の場合は抽選
オンライン 1,000名（先着）
【視 聴】無料（会場、オンラインとも）
【申 込】
下記ページより申し込み
https://yab-lp.yomiuri.co.jp/hakuoh2025-forum2/?utm_source=hakuoh_jp&utm_medium=referral&utm_campaign=hakuoh
※会場招待は1組2名まで申し込み可。
※会場招待に当選しなかった場合は、ライブ配信用のURLを送付します。
※会場招待の応募締切は9月7日（日）です。
※読売IDの取得・ログインが必要です。
【出演者】
きたやまおさむ（白鴎大学学長、精神科医）
杉田二郎（シンガーソングライター）
富澤一誠（音楽評論家）
山本じん（画家）
《司会進行》
菅家ゆかり（フリーアナウンサー）
【主 催】白鴎大学
【後 援】読売新聞東京本社
【協 賛】リコージャパン株式会社、鹿島建物総合管理株式会社、三和シヤッター工業株式会社、三愛オブリ株式会社、アサヒ飲料株式会社
【協 力】株式会社読売エージェンシー
【URL】
https://hakuoh.jp/about/about_12_17.html
▼フォーラムに関する問い合わせ先
白鴎大学フォーラム事務局
E-mail： jimukyoku@cpfine.biz
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
住所： 〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2（本キャンパス）
TEL： 0285-20-8117（直通）
FAX： 0285-22-8901
