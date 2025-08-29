こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本獣医生命科学大学がANAクラウンプラザホテル札幌の国産チーズ応援企画にブラウンチーズと麴菌チーズを提供 ― 9月1日～11月28日まで開催
日本獣医生命科学大学（東京都武蔵野市）は、ANAクラウンプラザホテル札幌（札幌市中央区）で9月1日（月）～11月28日（金）まで開催される「おいしいチーズは日本にあり！すごいJAPANESEチーズフェア」に、チーズの製造で得られるホエイ（乳清）を有効活用した「ブラウンチーズ」と、世界初となる麹菌を使用した「麹菌熟成チーズ」を提供する。同フェアは、北海道の観光情報サイト「ぐうたび北海道」（運営：北海道バリュースコープ株式会社）によるもので、公益財団法人とかち財団（北海道帯広市）をはじめ複数の大学・公設試験研究機関・企業等が取り組む国産チーズ・ブランド化事業（JRA畜産振興事業）との連携企画。同ホテルでは期間中、ブラウンチーズ、麹菌熟成チーズ、カマンベールチーズを各月1種類ずつ、ホテル内の和・洋のレストランそれぞれのランチコースで提供する。
日本獣医生命科学大学は、独自の技術を活かしたチーズ開発で日本のチーズの可能性を広げている。2021年には食品科学科の佐藤薫教授と三浦孝之准教授が、世界初となる麹菌を使用した麹菌熟成チーズの製造技術を開発。また、三浦准教授は2022年、チーズ製造時に排出され破棄されることも多いホエイ（乳清）を利用する乳製品「ブラウンチーズ」の製造機を企業と共同で開発。小規模生産者向けの専用製造機は世界でも珍しいもので、ホエイの有効活用に貢献している。
このたび開催される「おいしいチーズは日本にあり！すごいJAPANESEチーズフェア」は、国産チーズのブランド化事業を応援するレストラン企画で、ぐうたび北海道による、地域食材とホテル等の飲食店を繋ぐ「食のマッチング支援事業」の第二弾。日本獣医生命科学大学はブラウンチーズと麹菌熟成チーズを提供している。
フェアでは各店の料理長が考案した、ナッツやフルーツ、南蛮漬け、塩昆布など、それぞれのチーズの個性を最大限に引き出した組み合わせを楽しむことができる。
フェアの概要は下記の通り。
■ぐうたび北海道 食のマッチング支援事業 第二弾 国産チーズ・ブランド化事業応援企画
「おいしいチーズは日本にあり！すごい JAPANESE チーズフェア」概要
【期間】 9月1日（月）～11月28日（金）
【主催】 ANAクラウンプラザホテル札幌（北海道札幌市中央区北三条西1丁目2-9）
【各チーズの提供月】
・9月：ブラウンチーズホエイキューブ
・10月：なかさつないカマンベール
・11月：麹チーズ 蔵
【提供店舗】
◎オールデイダイニング メム
《提供時間》水～金曜日 ランチタイム 11:30～15:30（L.O.15:00） ※祝日は提供休み
《提供内容》
・9月：ブラウンチーズと生ハムとオレンジのメルバトースト添え
・10月：なかさつないカマンベールとドライフルーツハニー仕立て
・11月：麹チーズ【蔵（KURA）】と鰊の酢漬け 有馬山椒添え
◎和食處 雲海
《提供時間》月～金曜日 ランチタイム 11:30～15:30（L.O.14:30）
《提供内容》
・9月：ブラウンチーズとおこげの酸味一体（南蛮漬け 2 種／肉・魚）
・10月：なかさつないカマンベールと最中の塩味一体（塩昆布、海苔天）
・11月：麹チーズ【蔵（KURA）】と仙台麩の甘味一体（魚西京焼、くるみ甘露煮）