日本獣医生命科学大学の学生が北海道チクレンミートとの産学連携で「クラシックコンビーフ」を開発―100 年以上前から伝わる伝統のレシピで「幻の味」を再現
日本獣医生命科学大学（東京都武蔵野市）の学生らはこのたび、株式会社北海道チクレンミート（札幌市厚別区）との共同で「クラシックコンビーフ」を開発した。これは、産学連携のインターンシッププログラムとして取り組んだもので、100年以上前から伝わるレシピを用い、現在の市場には流通していない「幻の味」を再現した。商品は8月29日から、オンラインショップで販売されている。パウチ型で内容量150g、価格は税込928円（オンライン価格）。
日本獣医生命科学大学食品科学科では、北海道チクレングループとの産学連携協定に基づき、インターンシッププログラムを展開。2018年度（第2期）に開発した「発酵バター入りニチジュウコンビーフ」は、武蔵野市の地域ブランドの確立と地域活性を目的とした「むさしのプレミアム」にも選定されている。
同大は国内私立大学の中でも、畜産学教育のパイオニアと言える存在である。「畜産学」にはハムやソーセージなど畜産食品の加工学も含まれることから、食品科学科の実習では100年以上前から伝わる伝統的なレシピを学び、それを受けついだ加工品を作っている。その中でも、牛肉を100％用いて旨みを逃さず閉じ込めたコンビーフのレシピは現在の市場で流通しておらず、「幻の味」と言えるものだった。
同学科と北海道チクレンミートは伝統的なレシピを用い、「幻の味」の再現に挑戦。チクレングループが生産しているブランド牛「キタウシリ」を使い、肉汁をたっぷり閉じ込めた"やわらか""しっとり"な食感を特徴とする「クラシックコンビーフ」を開発した。
同商品はこれまでオープンキャンパスでは販売していたが、8月29日からオンラインでの販売を開始している。
商品の概要は下記の通り。
■クラシックコンビーフ
【内容量】150g（パウチ型）
【価 格】税込928円（オンライン価格）
【販売店】
《オンライン》
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=W7wn4tkuZEiLWua_97MjZ9dcO2mpPmdJjXnVkOJugjBUOU5ES0xaVlpZTjdDSllNSThDOVhVRlNYQi4u&route=shorturl
【レシピ例】
＜コンビーフ丼＞
1．熱々の白米に
2．たっぷりのコンビーフと
3．卵黄をのせて 完成
（参考）
（関連記事）
