ナルトを祝う忍里の祭典！ ニジゲンノモリ『忍里ナルトバースデー2025』9月より開催 参の巻 「バースデーオリジナルステッカー」全6種が登場！
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、10月10日のナルトの誕生日を祝して、9月より6つの企画でナルトの誕生日を祝う『忍里ナルトバースデー2025』を開催いたします。
第3弾では、今回の『忍里ナルト誕生祭2025』のために新たにデザインされた「バースデーオリジナルステッカー」全6種が登場。9月20日（土）～11月30日（日）に「NARUTO＆BORUTO 忍里」へご来場された方全員にランダムで1枚プレゼントいたします。どのナルトが当たるのか、来場してからのお楽しみ！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328443&id=bodyimage1】
■『忍里ナルトバースデー2025』参の巻「バースデーオリジナルステッカー」 概要
配布期間：
2025年9月20日（土）～11月30日（日）
内容：
期間中にご来場されたお客様全員に、『忍里ナルトバースデー2025』のために新たにデザインされた「バースデーオリジナルステッカー」全6種から1枚をランダムでプレゼントいたします。
場所：
ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」受付
料金：
無料 ※別途入場チケットが必要になります。
入場チケット：
下記URLよりご購入ください
https://www.asoview.com/channel/tickets/duOraKkAKT/
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C） 岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
