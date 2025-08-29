生コンクリート市場: 現代の建設効率を推進 - 2025 年
生コンクリート （RMC） を作成するには、特定の量の水、添加剤、骨材、セメントを組み合わせる必要があります。望ましい耐久性と強度を実現するために、これらのさまざまな要素は、確立されたルールに沿って適切な比率で組み合わされます。通常のコンクリートと比較すると、生コンクリートはより便利で使いやすく、高品質であるため、より人気があります。
生コンクリート市場は、2023年に8,704億5,000万米ドルと評価され、2024年の9,444億4,000万米ドルから2032年までに1,8,138億9,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に8.5%のCAGRで成長する見込みです。
無料のサンプルレポートはこちらからダウンロードしてください: https://www.skyquestt.com/sample-request/ready-mix-concrete-market
主な市場推進力
● 都市化とインフラの成長住宅、商業、産業プロジェクトの建設の増加 が RMC の採用を促進しています。
● 持続可能性とグリーンビルディングのトレンドRMC は、環境に優しい建設基準に沿って、資源の効率的な使用と廃棄物の削減を可能にします。
● 時間とコストの効率バッチングプラントでのプレハブ混合により、労働力と現場リソースを節約しながら、一貫した品質が保証されます。
● 政府の取り組みスマートシティ、高速道路、地下鉄プロジェクトへの投資により、発展途上国全体の需要が高まっています。
市場セグメンテーション
世界の生コンクリート市場は、生産別、タイプ別、ミキサー別、用途別、地域別に区分される。
● 生産に基づいて、市場はオンサイト、オフサイトに分類されます。
● タイプに基づいて、市場はトランジットミックスコンクリート、セントラルミックスコンクリート、シュリンクミックスコンクリートに分類されます。
● ミキサータイプに基づいて、市場は容積式とバレルトラック/輸送中のミキサーに分類されます。
● アプリケーションに基づいて、市場は商業およびインフラストラクチャ、住宅、産業に分類されます
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分類されます。
生コンクリート市場の地域別洞察
● 収益と生コンクリート市場シェアの点では、北米が 2021 年の市場を支配しています。この地域における新しいインフラプロジェクトの開発が、この地域の市場成長の原因となっています。建設協会の統計によると、米国の建築業は年間約1兆4,000億ドル相当の構造物を生産している。
● 一方、アジア太平洋地域は、2022 年から 2028 年にかけて収益性の高い成長が見込まれています。中国とインドの道路インフラを改善するための政府の措置により、この地域の産業発展が開花すると予測されています。この地域の産業と製造業の拡大は、都市化と住宅の成長とともに、生コンクリートの需要を増加させると予想されます。
生コンクリート市場の最近の動向
2022年7月、生コンクリートメーカーであるジェネラル・ベトン・ルーマニアがホルシムに買収された。この買収は、エネルギー効率の高い屋根システムやグリーンECOPactコンクリートなどの革新的な建築ソリューションを通じて収益性の高い成長を促進するというHolcimの目標に沿ったものです。
2022年6月、ハンソンはバーミンガムに新しい生コンクリート施設を開設し、重要なウェスト・ミッドランズ地域でのプレゼンスと能力を拡大した。大量、特殊ミックス、低炭素コンクリートを含むすべてのコンクリート要件は、ランドール ストリートにある数百万ドル規模の新しいプラントによって満たされる可能性があります。
生コンクリート市場は、2023年に8,704億5,000万米ドルと評価され、2024年の9,444億4,000万米ドルから2032年までに1,8,138億9,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に8.5%のCAGRで成長する見込みです。
無料のサンプルレポートはこちらからダウンロードしてください: https://www.skyquestt.com/sample-request/ready-mix-concrete-market
主な市場推進力
● 都市化とインフラの成長住宅、商業、産業プロジェクトの建設の増加 が RMC の採用を促進しています。
● 持続可能性とグリーンビルディングのトレンドRMC は、環境に優しい建設基準に沿って、資源の効率的な使用と廃棄物の削減を可能にします。
● 時間とコストの効率バッチングプラントでのプレハブ混合により、労働力と現場リソースを節約しながら、一貫した品質が保証されます。
● 政府の取り組みスマートシティ、高速道路、地下鉄プロジェクトへの投資により、発展途上国全体の需要が高まっています。
市場セグメンテーション
世界の生コンクリート市場は、生産別、タイプ別、ミキサー別、用途別、地域別に区分される。
● 生産に基づいて、市場はオンサイト、オフサイトに分類されます。
● タイプに基づいて、市場はトランジットミックスコンクリート、セントラルミックスコンクリート、シュリンクミックスコンクリートに分類されます。
● ミキサータイプに基づいて、市場は容積式とバレルトラック/輸送中のミキサーに分類されます。
● アプリケーションに基づいて、市場は商業およびインフラストラクチャ、住宅、産業に分類されます
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分類されます。
生コンクリート市場の地域別洞察
● 収益と生コンクリート市場シェアの点では、北米が 2021 年の市場を支配しています。この地域における新しいインフラプロジェクトの開発が、この地域の市場成長の原因となっています。建設協会の統計によると、米国の建築業は年間約1兆4,000億ドル相当の構造物を生産している。
● 一方、アジア太平洋地域は、2022 年から 2028 年にかけて収益性の高い成長が見込まれています。中国とインドの道路インフラを改善するための政府の措置により、この地域の産業発展が開花すると予測されています。この地域の産業と製造業の拡大は、都市化と住宅の成長とともに、生コンクリートの需要を増加させると予想されます。
生コンクリート市場の最近の動向
2022年7月、生コンクリートメーカーであるジェネラル・ベトン・ルーマニアがホルシムに買収された。この買収は、エネルギー効率の高い屋根システムやグリーンECOPactコンクリートなどの革新的な建築ソリューションを通じて収益性の高い成長を促進するというHolcimの目標に沿ったものです。
2022年6月、ハンソンはバーミンガムに新しい生コンクリート施設を開設し、重要なウェスト・ミッドランズ地域でのプレゼンスと能力を拡大した。大量、特殊ミックス、低炭素コンクリートを含むすべてのコンクリート要件は、ランドール ストリートにある数百万ドル規模の新しいプラントによって満たされる可能性があります。