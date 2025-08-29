BUDDY GROUPは、ベトナム・ダラット高地のアラビカ豆を、北海道で丁寧に焙煎。単なるコーヒーではない、記憶に残る体験として届けたいという想いを込めたクラウドファンディングを開始。

BUDDY GROUPは、ベトナム・ダラット高地のアラビカ豆を、北海道で丁寧に焙煎。単なるコーヒーではない、記憶に残る体験として届けたいという想いを込めたクラウドファンディングを開始。