パソナグループ “Well-being”をテーマに新たなアイデアの創出・事業化を目指す『NATUREVERSEビジネスコンテスト2025』のファイナリストが決定！

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ(本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）は、「Well-being」な社会の実現をめざし、「からだ・こころ・きずな」をテーマに、社会課題の解決を図る、新たな アイデアの創出や事業化に向け、起業家・スタートアップの『NATUREVERSEビジネスコンテスト2025』を9月16日（火）に実施にあたり、本コンテストに参加する15名のファイナリストが決定しました。

▲昨年の「Awaji Well-beingビジネスコンテスト2024」の様子

ビジネスコンテストでは、それぞれで最優秀賞・優秀賞を選出し、受賞者にはパソナグループとの協業の検討やスケール化（事業拡大）支援を行う「PASONA NATUREVERSE エキスポインキュベーション プログラム」への参加権や、「PASONA NATUREVERSE FUND」からの出資検討などを行ってまいります。

尚、本コンテストはWell-beingをテーマにした『NATUREVERSE INNOVATION EXPO ～万博と共に歩む日本発の新たなWell-being産業の創造～』の一環になります。当日はビジネスコンテストの他、学生による未来ビジョンピッチ、有識者によるパネルディスカッション等も行う予定です。

■ 『NATUREVERSEビジネスコンテスト 2025』 概要

♢日程：

2025年9月16日（火）

♢場所：

EXPO サロン（大阪・関西万博 夢洲会場内）

♢登壇者：

15名（法人、団体、個人など）

♢募集テーマ：

「からだ」／健康、食・農水産、医療・ヘルスケア、環境や土壌・海洋、宇宙 等

「こころ」／アート・エンターテインメント、スポーツ、教育・学び 等

「きずな」／エネルギー・移動、AI・ロボティクス、働き方 等

♢プログラム：

14：50～『NATUREVERSEビジネスコンテスト2025』ファイナリスト15名によるピッチコンテスト、パネルディスカッション

18：10～ 審査発表(最優秀賞・優秀賞発表)、表彰式

18：30 閉会（※現地会場に限り、懇親会の実施を予定）

♢特徴：

最優秀賞・優秀賞受賞者は、以下特典が受けられます。

・「PASONA NATUREVERSE エキスポインキュベーションプログラム 」参加権

（パソナグループとの協業検討やスケール化支援）

・「PASONA NATUREVERSE FUND 」からの出資検討

・「Japan Incubation Base(JIB) 」初年度年会費無料

・パソナグループが大阪・関西万博で出展する「PASONA NATUREVERSE」での展示 等

<『NATUREVERSEビジネスコンテスト 2025』ファイナリスト一覧>

【テーマ／からだ】

【テーマ／こころ】

【テーマ／きずな】

■「NATUREVERSE INNOVATION EXPO」概要

♢日時：

2025年9月16日（火）9：50～18：25 ※オンライン配信あり

♢場所：

EXPOサロン（大阪・関西万博 夢洲会場内）

♢内容：

ウェルビーイングをテーマにした新産業創出を目指す複合型イベント

・“Well-being（「からだ・こころ・きずな」）”をテーマにしたピッチコンテスト『NATUREVERSEビジネスコンテスト2025』

・Well-beingに興味・関心を持つ全国の学生による未来ビジョンピッチコンテスト『Student Futures EXPO 2025』

・Well-being領域の第一線で活躍する有識者によるパネルディスカッション 等

♢URL：

https://www.pasonagroup.co.jp/awaji_well-being_week/2025expo/

♢問合せ先：

株式会社パソナグループ NATUREVERSE Well-being EXPO 事務局

E-mail aww-bc@pasonagroup.co.jp

『NATUREVERSE INNOVATION EXPO』観覧者募集！

現地会場もしくはオンラインにて観覧ご希望の方は、以下URLより事前にお申込み下さい

https://0916aww2025.peatix.com/

※定員になり次第終了いたします。