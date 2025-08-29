パソナグループ “Well-being”をテーマに新たなアイデアの創出・事業化を目指す『NATUREVERSEビジネスコンテスト2025』のファイナリストが決定！

株式会社パソナグループ(本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）は、「Well-being」な社会の実現をめざし、「からだ・こころ・きずな」をテーマに、社会課題の解決を図る、新たな　　　　　アイデアの創出や事業化に向け、起業家・スタートアップの『NATUREVERSEビジネスコンテスト2025』を9月16日（火）に実施にあたり、本コンテストに参加する15名のファイナリストが決定しました。



▲昨年の「Awaji Well-beingビジネスコンテスト2024」の様子



ビジネスコンテストでは、それぞれで最優秀賞・優秀賞を選出し、受賞者にはパソナグループとの協業の検討やスケール化（事業拡大）支援を行う「PASONA NATUREVERSE エキスポインキュベーション プログラム」への参加権や、「PASONA NATUREVERSE FUND」からの出資検討などを行ってまいります。



尚、本コンテストはWell-beingをテーマにした『NATUREVERSE INNOVATION EXPO ～万博と共に歩む日本発の新たなWell-being産業の創造～』の一環になります。当日はビジネスコンテストの他、学生による未来ビジョンピッチ、有識者によるパネルディスカッション等も行う予定です。



■ 『NATUREVERSEビジネスコンテスト 2025』 概要


♢日程：


2025年9月16日（火）



♢場所：　


EXPO サロン（大阪・関西万博 夢洲会場内）



♢登壇者：


15名（法人、団体、個人など）



♢募集テーマ：


「からだ」／健康、食・農水産、医療・ヘルスケア、環境や土壌・海洋、宇宙 等


「こころ」／アート・エンターテインメント、スポーツ、教育・学び 等


「きずな」／エネルギー・移動、AI・ロボティクス、働き方 等



♢プログラム：


14：50～『NATUREVERSEビジネスコンテスト2025』ファイナリスト15名によるピッチコンテスト、パネルディスカッション


18：10～ 審査発表(最優秀賞・優秀賞発表)、表彰式


18：30　 閉会（※現地会場に限り、懇親会の実施を予定）



♢特徴：


最優秀賞・優秀賞受賞者は、以下特典が受けられます。


・「PASONA NATUREVERSE エキスポインキュベーションプログラム 」参加権


（パソナグループとの協業検討やスケール化支援）


・「PASONA NATUREVERSE FUND 」からの出資検討


・「Japan Incubation Base(JIB) 」初年度年会費無料


・パソナグループが大阪・関西万博で出展する「PASONA NATUREVERSE」での展示 等



<『NATUREVERSEビジネスコンテスト 2025』ファイナリスト一覧>


【テーマ／からだ】




【テーマ／こころ】




【テーマ／きずな】




■「NATUREVERSE INNOVATION EXPO」概要


♢日時：


2025年9月16日（火）9：50～18：25　※オンライン配信あり



♢場所：


EXPOサロン（大阪・関西万博 夢洲会場内）



♢内容：　


ウェルビーイングをテーマにした新産業創出を目指す複合型イベント


・“Well-being（「からだ・こころ・きずな」）”をテーマにしたピッチコンテスト『NATUREVERSEビジネスコンテスト2025』


・Well-beingに興味・関心を持つ全国の学生による未来ビジョンピッチコンテスト『Student Futures EXPO 2025』


・Well-being領域の第一線で活躍する有識者によるパネルディスカッション　等



♢URL：


https://www.pasonagroup.co.jp/awaji_well-being_week/2025expo/



♢問合せ先：


株式会社パソナグループ NATUREVERSE Well-being EXPO 事務局


E-mail aww-bc@pasonagroup.co.jp


『NATUREVERSE INNOVATION EXPO』観覧者募集！


現地会場もしくはオンラインにて観覧ご希望の方は、以下URLより事前にお申込み下さい


https://0916aww2025.peatix.com/


※定員になり次第終了いたします。