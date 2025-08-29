テテマーチ10周年企画第三弾、地元・目黒の飲食店を応援する屋外広告を掲出
テテマーチ株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：上田大介）は、創業10周年を迎えるにあたり、日頃からお世話になっている目黒エリアの飲食店やスポットへの感謝の気持ちを込めた「目黒の飲食店を盛り上げる屋外広告」プロジェクトを実施しました。
本プロジェクトでは、テテマーチ社員が実際に足を運び、日常的に利用している飲食店9店舗の協力を得て、店主の写真や想いをコピーに反映し、お世話になっている感謝の気持ちを込めて、テテマーチならではのSNSライクなビジュアルで仕上げた屋外広告を制作。JR目黒駅中央改札外西口方面に掲示いたします。
この広告は、単なる企業広告にとどまらず、地域との共創と感謝を表現する取り組みです。
各店舗には、本広告のビジュアルをデザインしたショップカードも贈呈し、地域でのさらなるコミュニケーション創出を目指します。
■掲出概要
- 掲出期間：8/29(金)～9/4(木)
- 掲出場所：JR目黒駅中央改札外西口方面※駅、係員へのお問合せはご遠慮ください
- 参加店舗：島酒と沖縄料理 なんちち食堂、COFFEE BASE MEGURO、camalice、麺家 黒、しゃぶしゃぶ田、WANICH、和神、ビストロアポロン目黒、店名考え中（順不同）
■背景・目的
創業以来、目黒を拠点にSNSマーケティング支援を行ってきたテテマーチが、10周年の節目にあたり、地域への感謝をかたちにする取り組みとして企画。広告という得意領域を活かし、街の企業の魅力を可視化することを通じて、地元との接点を再確認し、今後の関係性構築につなげることを狙いとしています。
■ショップカード配布について
各店舗には、本広告のビジュアルをもとにデザインしたオリジナルショップカードを配布予定です。店頭設置や来店時配布などを通じて、広告をご覧になった方が実際にお店を訪れるきっかけとなることを目指しています。
■ご協力いただいた店舗様からのメッセージ
- しゃぶしゃぶ田 清藤様
しゃぶしゃぶ田です。当店は世にも珍しい水晶鍋を使った宝石鍋をご提供しております。このプロジェクトで皆さまと身近な食を通じて一緒に目黒を盛り上げたいと思っております。
店舗情報：生つくねと秘伝しゃぶしゃぶ 田（DEN）
東京都目黒区目黒1-4-15 ヴェローナ目黒 B1F
Instagram：https://www.instagram.com/denmeguro
- WAWICH 中野様
WAWICH（ワウィッチ）は、フォー・バインミー・サンドウィッチを楽しめるナチュラルなカフェスタイルのお店です。
木のぬくもりを感じるゆったり空間で、ほっとひと息つきませんか？
ドリンクのみのご利用も大歓迎。お子さま連れも安心してご利用いただけます。
ショーケースのサンドウィッチは、パーティーやイベント向けの大量注文も承っております！
店舗情報：WAWICH（ワウィッチ）
東京都目黒区目黒2-8-10 アーバン目黒ビル 1F
Instagram：https://www.instagram.com/wawich_meguro/
- 和神 松田様
10周年おめでとうございます。和神も目黒の皆様に支えられ今年で20周年を迎えました、
これからもよろしくお願いいたします。
店舗情報：和神
東京都目黒区目黒1-5-18 中銀目黒タワービル Ｂ１Ｆ
Instagram： https://www.instagram.com/wazin_meguro/
- camalice 齊藤様
群馬県赤城のKABAファームから直送の無農薬野菜を使用した創作イタリアンです。
1人や大人数など様々な場面でご利用いただけます！
是非一度足を運んでみてください！
店舗情報：カメリーチェ
東京都目黒区下目黒1-5-16 本田ビル 1F
Instagram：https://www.instagram.com/camalice_meguro/
- 店名考え中 小野様
テテマーチ株式会社さま、10周年おめでとうございます！
ご近所の先輩の節目を一緒に祝えること、とても光栄に思います。
メンバーの皆さまには、お店でイベントを企画していただいたり、時にはプライベートな相談にのってもらったり。いつもあたたかく、そして刺激的な関係を築かせてもらっています。
自然体でクリエイティブな素晴らしいメンバーが集うテテマーチさまの、さらなるご発展を心よりお祈り申し上げます！
店舗情報：店名考え中
東京都目黒区目黒3-11-9
Instagram：https://www.instagram.com/tenmei_kangaechu/
- 麺家 黒 今野様
まず初めに、テテマーチ株式会社様10周年誠におめでとうございます。
当店も今年の9月で20周年を迎えますのでぜひ足をお運びいただけたらと思います。
店舗情報：麺屋 黒
東京都目黒区目黒1-6-12 ワンエム目黒 1F
- ビストロアポロン 目黒
店舗情報：ビストロアポロン目黒
東京都目黒区目黒1-5-15 MM15ビル 3F
HP：https://kiwa-group.co.jp/bistro_apollon/
Instagram：https://www.instagram.com/bistroapollon/
- 島酒と沖縄料理 なんちち食堂
店舗情報：沖縄食堂なんちち
東京都目黒区目黒1-5-19 目黒第一ビル ２Ｆ
HP：https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13027409/
Instagram：https://www.instagram.com/nanchichi1/
- Coffee Base MEGURO
店舗情報：COFFEE BASE MEGURO
東京都目黒区目黒2-8-8 LUMIEC MEGURO 1F
Instagram：https://www.instagram.com/coffeebase.meguro/
■スタッフリスト
PL：大隅絢加
Des：平野まどか
PM：布宮咲樹 石田里奈
■本件に関するお問い合わせ先
〇テテマーチ株式会社 担当：大隅（おおすみ）
連絡先：info＠tetemarche.co.jp
テテマーチ株式会社とは
テテマーチ株式会社は企業向けにSNSマーケティング支援を中心としたビジネスを展開しています。「サキダチ、ヤクダツ。」をコンセプトに「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現すべく活動をしています。2015年の創業時より、SNS領域に注目し、700社以上のサポートを実施。アカウントのコンサルティング、分析ツール開発など、さまざまなサービスをもって企業のSNS活用を支援しています。 今後も、企業のマーケティング活動を一気通貫してサポートすべく、プロダクトやサービスの開発に注力しています。
会社概要
〇社名 ：テテマーチ株式会社
〇所在地：東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F
〇代表者：代表取締役 上田 大介
〇設立 ：2015年6月12日
〇社員数：87名（パート・アルバイト含む）（2025年5月末時点）
〇事業 ：SNSマーケティング支援／プロダクト開発／プロモーション支援／ブランドプロデュース
〇URL ：https://tetemarche.co.jp