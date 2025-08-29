『Path of Exile 2』最新コンテンツ「The Third Edict」が8月30日解禁！ 全プラットフォームでの無料ウィークエンドキャンペーンも開催

Proxima Beta Pte. Ltd.

『Path of Exile 2』の「The Third Edict」が到来し、期間限定の無料ウィークエンドキャンペーンが8月30日(土)午前5時から9月2日(火)午前5時まで開催されます。この期間中は、世界中のプレイヤーが早期アクセスキーを購入することなく『Path of Exile 2』を体験できる初めての機会となり、PC(https://jp.pathofexile.com/purchase)、Steam(https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/)、PlayStation(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010602/)、Xbox(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/path-of-exile-2/9nd8n4rw5ghx)、Epic Games Store(https://store.epicgames.com/ja/p/path-of-exile-2?lang=ja)を含むすべての対応プラットフォームでのプレイが可能になります。

詳しい遊び方や情報は以下をご覧ください：https://jp.pathofexile.com/forum/view-thread/3826479

無料ゲーム内アイテムを手に入れよう！

無料ウィークエンドキャンペーン期間中に以下の条件を達成することで限定アイテムを獲得できます：

- Act 1 のクリアフェルの野営地に到達：エグザイルのフード コスメティック- Act 1 の 腐ったドルイドを撃破：エグザイルのスタッフ- Act 1 の ジオノール伯爵を撃破：エグザイルのマント 背面装飾品

無料ウィークエンド キャンペーンの紹介動画はこちらからご覧いただけます：

https://youtu.be/TaWhgAvVDX4

『Path of Exile 2』 Twitch Drops、チャットバッジ、Discordアバターを獲得しよう！

- Clam Stash Skin＋ Helmet of the Abyssal（Clamのスタッシュスキン＋アビスのヘルメット）:リリース後の最初の週に『Path of Exile 2』Twitchカテゴリー(https://www.twitch.tv/directory/all/tags/poe2)で合計3時間視聴すると、水の力をまとった新しいスタッシュスキン「Clam Stash Skin」を獲得できます。さらに、どれだけ多くのアビスを閉じたかを記録するAbyssal helmet（アビスのヘルメット）コスメティックも入手可能です。対象期間：8月30日(土) 午前5時～ 9月7日(日) 午後8時59分- Cape of the Abyssal（アビスのマント）:リリース後2週目に『Path of Exile 2』Twitchカテゴリー(https://www.twitch.tv/directory/all/tags/poe2)で合計3時間視聴すると、Abyssal cape back attachment（アビスのマント背面装飾品） を獲得できます。対象期間：9月6日 (土)午後9時～ 9月13日（土） 午後8時59分- Storm of Valako Portal（ヴァラコのストームポータル）:リリースから2週間の期間中に、Twitchで2件のサブスクリプションを購入またはギフトすると、Storm of Valako Portal Effect（ヴァラコのストームポータルエフェクト） を獲得できます。対象期間：8月30日(土) 午前5時 ～ 9月13日（土） 午後8時59分- Chaos Orb Twitch Chat Badge（カオスオーブ Twitchチャットバッジ）:8月29日～9月14日（PDT）の期間中、『Path of Exile 2』カテゴリーでライブ配信を行う配信者にサブスクライブすると、Twitch上で使用できる新しい Chaos Orb Twitch Chat Badge（カオスオーブ. Twitchチャットバッジ） をアンロックできます。獲得したバッジは、いつでも好きな時に装備して表示させることが可能です。Twitch チャットバッジ - Chaos Orb（カオスオーブ）

５. Eye of Prophecy Discord Avatar Decoration(Discordのアイオブプロフェシー アバターデコレーション)：『Path of Exile 2』を15分間プレイして「Eye of Prophecy Avatar Decoration(アイオブプロフェシー アバターデコレーション)」を獲得しよう。

- Discord クエスト の受諾期間：8月30日(土) 午前5時 ～ 9月6日(土) 午前8時参加方法：サーバーリスト下部の 発見アイコン を選択、または「クエストを承認」を押してクエストを受諾してください。Discordクエスト：https://discord.com/quests/1399861649074159777- 進行状況を追跡するには、Discordデスクトップアプリにログインしている必要があります。Discordアバター Eye of Prophecy Avatar Decoration(アイオブプロフェシー アバターデコレーション)

『Path of Exile 2』の大型コンテンツアップデートとなる「The Third Edict」では、

広範囲にわたるシステム改変や初の限定リーグなどが導入されます：

■アクト4：カルイ諸島へ降り立とう

16以上の新エリアにまたがる8つの危険な島々を探索し、100種類以上の新モンスターや12体の新ボスと対峙。

■3つの新たな幕間ストーリー

「残酷」難易度の代わりに追加されるサイドストーリー形式の“ミニアクト”では、19の新エリアと12体の新ボスが登場し、キャンペーンからエンドゲームまでの進行がスムーズに。

■新リーグ：Rise of the Abyssal（アビスの復活）

恐怖の亀裂、新モンスター、そして新たなピナクルボスに挑みましょう。限定報酬やクラフトシステムも登場。

■新しいサポートジェムシステム

サポートジェムが複数レベル制となり、さらに40種類の強力なリネージュサポートを追加。ビルドの選択肢が大幅に拡張。

■非同期取引の導入

売り手がオンラインでなくてもアイテムを購入可能に。

■QOL(快適性)の向上

スプリント、クラフト改善、多数のキャラクターバランス調整など、プレイ快適性を大幅に向上。

■エンドゲームへの拡張要素

25の新マップ、新モンスター、さらにUber variants(ウーバーバリアント)を含む強力なボスが登場。

キャラクターバランス調整、新たなノータブル、サポートジェムシステムの刷新などの詳細については、パッチノートをご参照ください：https://jp.pathofexile.com/forum/view-thread/3827156

「The Third Edict」の詳細情報については以下をご参照ください。

発表ページ：pathofexile2.com/jp/edict(https://pathofexile2.com/jp/edict)

メディアキット：https://x.gd/GtdqD

TwitchおよびDiscordキャンペーン関連の画像素材：https://x.gd/D6cmE

Grinding Gear Games（グラインディング・ギア・ゲームズ）について

Grinding Gear Gamesは 2006 年に設立され、ニュージーランドのウェスト・オークランドを拠点としています。チームメンバーは様々な国の出身で、人工知能やソフトウェアセキュリティから工業デザインや大会常連のプロゲーマーまで、多様な経歴を持っています。GGGは2024年に『Path of Exile 2』の早期アクセスをリリースした後も、高い評価を得ている前作『Path of Exile』の継続的なアップデートと新しいコンテンツのリリースに引き続き献身的に取り組んでいます。