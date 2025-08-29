ベトナム航空　福岡-ハノイ線をデイリー運航へ増便

ベトナム航空 日本支社

ベトナム航空(日本支社 所在地:東京都千代田区、総支配人：ゴー・シー・アイン)は、2025年10月26日(日)より開始する冬季運航スケジュールにおいて、現在週5便で運航している『福岡-ハノイ線』をデイリー運航に増便いたします。福岡からの旺盛な需要にお応えし、水曜・日曜の2日間の運航を新たに追加することで、利便性をさらに高め、日本-ベトナム間の交流促進に貢献してまいります。また、今回の増便を記念し、公式サイトでの最大15％割引キャンペーンもあわせて実施いたします。さらに、今後SNSを活用した記念キャンペーンの実施も予定しております。

*運航スケジュール・機材は、予告なしに変更される場合がございます。

・特別プロモーション『福岡-ハノイ/ホーチミン線』最大15%OFFキャンペーン

デイリー運航を記念して、ベトナム航空公式サイトにて 福岡-ハノイ／ホーチミン線の航空券が最大15％割引となる特別キャンペーンを実施しています。ぜひこの機会にお得にベトナム旅行をお楽しみください。

対象路線：福岡-ハノイ線および福岡-ホーチミン線（日本発）

対象運賃：エコノミーライト：航空券価格から 15 %OFF／ビジネスクラシック：航空券価格から 10 %OFF

購入期間：2025年10月31日（金）までの購入が対象

搭乗期間：2026年3月31日（火）までのフライトが対象

※本キャンペーンは、ご出発日の30日前までのご予約が対象となります。



キャンペーン詳細

https://www.vietnamairlines.com/ja-jp/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88

【ベトナム航空について】

ベトナム航空（スカイチームアライアンスメンバー）は、1993年にベトナム国営航空会社として設立されました。

現在、ベトナム国内22都市、海外31都市を結ぶ計100路線以上を運航しており、ボーイング787-9、ボーイング787-10、エアバスA350-900 XWB、エアバスA320、エアバスA321neoといった、最新鋭の機材を使用しています。日本路線は、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪、福岡の5つの空港からハノイおよびホーチミンに運航しており、さらに東京成田からはダナンへも就航しています。これにより、日越間で最大の輸送能力を誇ります。

最新機材の導入と革新的なデジタル化への取り組みが評価され、航空産業の格付け会社Skytraxによる4スター評価、「AirlineRatings.com」による2024年世界の航空会社トップ20選出、またAPEX（Airline Passenger Experience Association）による2025年の「5スター航空会社」認定を受けています。

ベトナム航空は、持続可能な開発ソリューションにも積極的に取り組んでおり、革新を促進するだけでなく、世界中の航空会社と協力し、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。

2024年には、日本路線の就航30周年を迎え、今後はベトナムの独自の文化的アイデンティティを組み込んだ高品質なサービスを提供する航空会社として、アジアを代表する5スター航空会社としての地位を確立することを目指しています。

- 公式ホームページ：https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home- MeetsVietnam：https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/