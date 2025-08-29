フィットイージー×トヨタ自動車 アンテロープス フリースロー対決イベントを開催しました！

フィットイージー株式会社 全国に200店舗以上のアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市）は、2025年8月21日（木）に「FIT-EASY高浜店」（愛知県高浜市）にて、トヨタ自動車女子バスケットボールチーム「アンテロープス」の選手と来場者が直接対決できる特別イベントを開催いたしました。イベントに参加した家族と記念撮影をする安間志織選手（左）と金田愛奈選手（右）

◆イベント概要

・日時：2025年8月21日（木）10:00～11:00

・会場：FIT-EASY高浜店（愛知県高浜市稗田町3丁目2-22番地2）

・参加選手：安間志織 選手、金田愛奈 選手 計2名

・内容：来場者は1組につき1選手と「フリースロー3本勝負」

- 先に2本を決めた方が勝利。

- 同点の場合は決着がつくまでサドンデス方式。

・賞品：

参加賞：2選手とのグループ写真撮影

勝利者賞：2選手直筆サイン入りトートバッグ

・対象：当社の会員様、非会員様どなたでも可 ※中学生以下のお子様も参加可能

イベントには総勢約40名が参加し、子どもたちが夏休みということもあり、多くの家族連れがアンテロープスの選手とのフリースロー対決を楽しみました。女子バスケットボールにおける日本トップの選手たちと写真を撮ったりするなど交流を深めていました。

◆アンテロープス・金田愛奈選手 コメント

「３本勝負では、私たちのシュート力を見ていただけたかなと思います！ロングシュートを入れた時には皆さんが盛り上がっていただけてよかったです！（バスケットボールに取り組む学生の皆さんには）コワーキングスペースがあるのが魅力で、試験期間中などにも使えるなと感じました。身体を動かす＝トレーニングではなく、ゴルフや野球などバラエティー豊かなスポーツに触れることができます。様々なスポーツに触れることは今後の自分のためにもなるんじゃないかなとすごく思います！」

◆アンテロープス・安間志織選手 コメント

「多くの方が足を運んできてくださり驚きと嬉しさを感じました！リーグ中には、なかなかファンやチーム外の方と交流ができないので、FIT-BASKETBALLを通じて交流ができたことがよかったです。このような交流や施設を活用したイベントを通じて、アンテロープスのこともフィットイージーのことも好きになってもらえたら嬉しいです。」

◆当社の地域貢献への想い

当社は「楽しみながら健康になれる」環境づくりを通して、地域社会の健康増進に貢献してまいりました。本イベントを通じて、トップアスリートと触れ合う機会を提供し、未来を担う子どもたちにスポーツの楽しさや挑戦する意欲を感じてもらうことで、バスケットボールをはじめとするスポーツ文化のさらなる発展に寄与してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：510,387,625円

従 業 員 数：275名 ※2024年10月31日現在

店 舗 数：220店舗 ※2025年8月29日現在

U R L：https://fiteasy.jp/ (https://fiteasy.jp/)（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）