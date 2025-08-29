¡ØÄÅ·Ú»°Ì£ÀþÌ¾¿Í¡¡¸Þ¶ÓÎµÆó¡ÖÉ÷¤Î²»º²¡×¡Ù¤ò2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤¡×¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ³«»Ï¡ª
17ºÐ¤ÇËÌ³¤Æ»¤«¤éÉ÷Ï¤Éß¤Ë»°Ì£Àþ¤òÊñ¤ó¤ÇÅìµþ¤Ø¡£
»Õ¾¢¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï»ÃÊ°ì¶Ê¤Î¤ß¡£»å¹ç¤ï¤»¤âÙû¤Î»ý¤ÁÊý¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¿´¤âÂÎ¤â¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç»°Ì£Àþ¤òÃÆ¤Â³¤±¤¿¡£
¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤¯¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Î¤âËº¤ì¡¢Ä«Æü¤¬¾º¤ë¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤¹¤ëÆü¡¹¡£
ºî¤ê¾å¤²¤¿°ì²»°ì²»¤Ï¸Þ¶ÓÎµÆó¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡ÖÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤Ç¿ÍÍÍ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤°ìÀ¸ÊÙ¶¯¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÎÏ¶¯¤¯¤âÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Î²»¿§¤ò¤¼¤Ò¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ÄÅ·Ú»°Ì£ÀþÌ¾¿Í¡¡¸Þ¶ÓÎµÆó¡ÖÉ÷¤Î²»º²¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¡¡12»þÈ¾ ³«¾ì 13»þ ³«±é
²ñ¾ìÌ¾¡§¥¢¥ß¥å¥¼Çð
½Ð±é¼Ô¡§¸Þ¶ÓÎµÆó(ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ)¡¢Ê¡»Î¤¢¤¤ß(±´)¡¢µÆÃÏ²Ï»³(¼ÜÈ¬)¡¢Ãæß·Èþ´îÍº(±´)¡¡Â¾
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡§3,000±ß
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=57986
