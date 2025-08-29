「日本空港ビルグループ 統合報告書2025」を発行

日本空港ビルデング株式会社「日本空港ビルグループ 統合報告書2025」

日本空港ビルデング株式会社は、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に向けた取り組みについて、すべてのステークホルダーの皆さまにご理解を深めていただけるよう、「日本空港ビルグループ 統合報告書2025」を発行し、当社Webサイトにて公開いたしました。

本報告書では、本年5月に新たに就任した代表取締役社長 田中 一仁のトップメッセージ、新社長としての抱負や足元の事業環境分析、今後の戦略などについて掲載しています。

他にも現中期経営計画（2021～2025）の最終年度にあたり、長期ビジョン「To Be a World Best Airport」の実現に向けた収益基盤戦略と経営基盤戦略の進捗や課題、今後の対応策を示しました。また、6月に公表したコンプライアンス事案に関する再発防止策の取り組みについても記載しています。

当社グループは今後も引き続き、極めて公共性の高い事業を担う企業グループとして、ステークホルダーの皆さまへの適時適切な情報開示と積極的な対話に努めてまいります。

「日本空港ビルグループ 統合報告書2025」はこちら(https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/sustainability/library/)からご覧いただけます。

【参考】日本空港ビルグループのサステナビリティの取り組みはこちら(https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/sustainability/)からご覧いただけます。