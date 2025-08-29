イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』「アプリペイ」でお得にゲーム内アイテムを購入できる公式ストア「アプリペイストア」をオープン！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』（iOS/Androidアプリ）について、2025年8月29日（金）に株式会社デジタルガレージのアプリ外課金サービス「アプリペイ」にて公式ストアをオープンしたことをお知らせいたします。

本ストアでは、ゲーム内で使用できる「ダイヤ」購入時に、ゲーム内での直接購入時よりも無償ダイヤ数が増量されたアイテムを販売いたします。お得かつ安全にゲーム内アイテムが購入できる公式アプリペイストアをぜひご利用ください。

■『A3!』公式アプリペイストア

https://app-pay.jp/app/a3

※アイテムの購入方法や詳細は「アプリペイストア(https://app-pay.zendesk.com/hc/ja)」内のお問合せページをご確認ください。

■『A3!』とは？

『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ”状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！

■ストーリー

「カントク！オレたちを…咲かせてください！」

東京の郊外の街、天鵞絨（ビロード）町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあなた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―…【・借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった1名！】かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団！ひょんなことからその劇団を立て直すことになったあなたは、劇団の主宰兼『総監督』を任されることになって―…？メインストーリー第四部好評配信中！

■概要

タイトル：A3!（読み方：エースリー）

配信開始日：2017年1月27日（金）

価格：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

カテゴリー：イケメン役者育成ゲーム

対応OS：iOS/Android ※機種によりご利用頂けない場合があります。

公式サイトURL：https://www.a3-liber.jp

iOS URL：https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8)

Android URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai

公式X：@mankai_company

権利表記：(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.