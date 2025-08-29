食べ放題メニュー『旬ネタ！期間限定５貫セット　茶碗蒸し付き』が「みなみ鮪中とろ」「のどぐろ塩炙り」など新ラインナップで9/4(木)～登場！ご好評につき、実施店舗拡大も9/24(水)まで延長決定！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、大変ご好評いただいている食べ放題を、引き続き9月24日まで、計179店舗で継続いたします。合わせて平日学割も継続し、食べ放題メニュー『旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き』を「みなみ鮪中とろ」「のどぐろ塩炙り」などの新ラインナップでご提供いたします。

「かっぱ寿司の食べホー」は、中とろ、ほたて、いくらなどの高級ネタはもちろん、ラーメン、天ぷらなどのサイドメニューやケーキ、プリンなどのスイーツまで約100種類が食べ放題で、多くのお客様にご好評をいただいております。

かっぱ寿司では、食べ放題も、その時期特有のメニューを楽しみたいというお客様のリクエストにお応えして、期間限定の特別な一皿をご用意しております。9/24(水)までの実施店舗拡大延長を記念して、豪華ネタを存分に楽しめる食べ放題メニュー『旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き』を、濃厚な旨みが口いっぱいに広がる「みなみ鮪中とろ」や、塩炙りすることで旨みを引き出す「のどぐろ塩炙り」などの新ラインナップにてお届けいたします。

さらに学生の皆さんにも、またまた朗報です！期間中の平日限定※で「平日学割」も引き続き実施することが決定しました。対象は中学生から大学院生まで。学生証があればOKです！お会計時にレジにて学生証をご提示いただくと、800円(税込)引きにてご利用いただけます。

ご予約はかっぱ寿司公式ＷＥＢ・アプリより受付中です。週末はご予約が埋まりやすいのでお早目のご予約がおすすめです！

かっぱ寿司はこれからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、様々な取り組みを通して毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

※「平日学割」はキャンペーン開催期間中の土日・祝を除く平日のみが割引適用となります。

【かっぱ寿司の食べ放題「かっぱ寿司の食べホー」実施店舗拡大延長の概要】

・実施店舗：店舗限定（詳細はこちら：https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho）

・実施期間：～2025年9月24日（水）まで ※予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて受付中

【利用料金】

【メニュータイプA店舗】一般：3,890円（税込）、シニア（65歳以上）：3,390円（税込）

小学生：1,990円（税込）、幼児（未就学児）：無料※

【メニュータイプB店舗】一般：4,190円（税込）、シニア（65歳以上）：3,690円（税込）

小学生：1,990円（税込）、幼児（未就学児）：無料※

※保護者1名様につき幼児2名様まで。3名様以上は1名様につき990円（税込）

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【『旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き』商品詳細】

脂がのった「みなみ鮪中とろ」や、提供前に直火で炙った「のどぐろ塩炙り」などの豪華ネタを存分に楽しめる一皿です。

●セット内容

・みなみ鮪中とろ：濃厚な旨みが口いっぱいに広がる、贅沢な一貫です。

・みなみ鮪中とろぶつ包み：とろける鮪の旨みを海苔が包む、極上のひとくちです。

・活〆ふわとろ煮穴子～穴きゅう仕立て～：ふわっととろける極上穴子にきゅうりの爽やかさを。

・炙り〆にしん：提供前に炙ることで〆にしんの脂のりと旨みが引き立ちます。

・のどぐろ塩炙り：塩炙りすることで旨みを引き出します。

・茶碗蒸し：隠し味は3つのお出汁、毎日店内で丁寧に蒸しています。※具材にえびを使用しています

※ガリ付き

【かっぱ寿司の食べホー平日学割の概要】

適用対象：お会計時にレジにて学生証のご提示をされた方、一名につき利用料金より800円（税込）引き

※学割は学生証ご提示の本人に限り有効です。

※学生証ご提示の人数分の割引が適用となります。

※お会計時に学生証のご提示がない場合、お忘れの場合は割引適用となりませんのでご注意ください。

※有効期限内の学生証のみご利用いただけます。

・実施店舗：店舗限定（詳細はこちら：https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho）

・実施期間： ～2025年9月24日（水）までの平日限定 ※予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて受付中

【利用料金】

【メニュータイプA店舗】一般：3,890円（税込）⇒学割適用で3,090円（税込）

【メニュータイプB店舗】一般：4,190円（税込）⇒学割適用で3,390円（税込）

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

※詳しくはHPをご確認ください。

【注意事項】

・現在多くのご予約を承っており、たくさんのお客様にご利用いただくため、ご予約後の無断キャンセルはご遠慮いただいております。

・無断キャンセルをされたお客様は次回以降のご予約をお断りさせていただく場合がございます。

・食べ放題のご予約変更・キャンセルはWEB・アプリよりお願いします。

・店舗により価格が異なります。詳しくはHPをご確認ください。

・店舗により取り扱い商品が異なります。

・食べ残しがないようにお願いいたします。

・グループ内で個人単位の食べ放題は、ご注文いただけません。

・お持ち帰りの場合、別料金となります。

・食べ放題メニュー以外をご注文いただいた場合、別メニューの実費をいただいております。

・食事を残された場合、実費をいただいております。

・シャリを残された場合、一貫につき33円（税込）をいただいております。

・車両（自転車を含む）を運転されるお客さまには、酒類のご提供は致しかねます。また20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

・割引、クーポン券はご利用いただけません（弊社発行のお食事券・株主優待ポイントは利用可）。

・ご予約を承れる席数に限りがあります。

【食べ放題のご予約も！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！】

会員登録（無料）を行っていただくと、かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。

1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内

2.お持ち帰り予約も簡単！WEB決済でお受取りもラクラク

3.お得なクーポンを不定期で配信

4.新メニュー情報やキャンペーン情報をいち早くゲット

【かっぱ寿司のこだわり】

食べ放題で食べられるお寿司のシャリにもこだわりがあります。かっぱ寿司のシャリは、炊飯には専用の機械を使用し、どの店舗でも均一な品質を保ちながら、最後の仕上げは人の手で丁寧に確認。炊き上がりの状態や温度、ほぐし具合まで、毎日店内で最終チェックを行っています。

ひと粒ひと粒がしっかり粒立つかっぱ寿司の本気シャリ。寿司の土台であるシャリに徹底的にこだわり、冷めてもほどよい粘りと甘みを保ち、ネタの味を引き立てる理想的なシャリを実現しています。

かっぱ寿司のシャリのこだわり詳細

URL:https://www.kappasushi.jp/kappa-action-shari

かっぱ寿司の酢・醤油・わさびについてのこだわり詳細

URL:https://www.kappasushi.jp/kappa-action-kodawari

リリース内画像素材：https://x.gd/TnVfj