山九株式会社（ 本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村 公大 ）は、パーパス・Vision2030の達成、人材戦略との連動性をより高めるために「山九グループ人財ビジョン」を2025年8月1日に制定しましたので、お知らせいたします。



当社グループには、才能あふれる多様な「人材」が在籍し、その人材の才能を生かし磨き、社会においてなくてはならない存在である「人材」を『人財』へと昇華させること。そしてその『人財』とともに、「世界の産業とその先にある暮らしを支え続ける」ことが、最大の使命であると考えています。



したがって、人に対する想い、人に関する目指すべき方向性や最終目標であるビジョンは『人財』としております。



人財ビジョンを起点に、目指す人材の育成、企業価値向上を実現してまいります。





■添付資料：山九グループ人財ビジョン





本件に関するお問合わせ先

sankyu@sankyu.co.jp



外部サイト