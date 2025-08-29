【肌をいたわる、クレンジングケアを旅先でも。】
肌をいたわる、クレンジングケアを旅先でも。
皮膚科専門医の視点から生まれた韓国発スキンケアブランドJOODOC(R)（ジュダック）から、クレンジングミルクとクレンジングフォームがセットになった「トラベルキット」が登場しました。
韓国ではすでに「敏感肌クレンジングの最終兵器」として、低刺激でやさしい使用感の製品として話題になっています。
現在オリーブヤングへの入店を準備中で、今後はより手軽にジュダクの商品をお求めいただけます。
そして今回、Qoo10メガ割にて特別価格でお得にお試しいただける限定チャンス！
セット内容 ローズ ジェントル クレンジングミルク（20ml）
みずみずしいテクスチャーで、まるで乳液のようにやさしく肌になじむミルクタイプ。
ダマスクローズウォーター※61％配合（※整肌成分）で、洗いながら肌のうるおいを守ります。
- クレンジング後もつっぱりにくい使用感
- 敏感肌にも使いやすい、香料・SLS不使用処方
- ダブル洗顔推奨（クレンジング後は泡洗顔で仕上げ）
🍯 プロポリス ジェントル クレンジングフォーム（30ml）
もっちり泡が肌を包み、摩擦を抑えてやさしく洗い上げる泡洗顔。
グリーンプロポリス※64％、マヌカハニー※（※整肌成分）配合で、洗顔後もすこやかな肌印象へ。
- デイリー洗顔にも、クレンジング後の仕上げにも◎
- PM2.5などの微粒子汚れにも対応（※自社テスト済）
- 肌バリアを考えたやさしい処方
・クレンジングラインは完売・累計販売を更新中
韓国の販売チャネル「29CM」ではクレンジングカテゴリー1位を達成し、韓国百貨店でも完売の実績があります。
クレンジングミルクは累計2万個、クレンジングフォームは累計3万個販売され、敏感肌の方々の口コミから広がり、多くの人々に選ばれる製品となっています。
旅行・出張・ジム用にもぴったり
小さめサイズでかさばらず、1セットで「落とす→整える」まで完結。
スキンケアを妥協したくない旅先の味方に。
また、初めてJOODOC(R)を試す方の“お試しセット”としてもおすすめです。
JOODOC(R)について
皮膚科専門医イ・ジュヒ氏が開発した、肌にやさしく誠実な処方を追求するスキンケアブランド。
「洗顔こそ、肌にとってもっとも大切なスタートステップ」という考えのもと、
医療視点と科学的知見をもとに、敏感肌にも配慮した製品づくりを行っています。
・ 今だけ！メガ割限定価格
Qoo10メガ割期間中だけ、30％OFFの値段でご提供。
この機会にぜひ、肌が喜ぶクレンジング体験をお試しください。