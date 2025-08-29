株式会社BARUDA

肌をいたわる、クレンジングケアを旅先でも。

皮膚科専門医の視点から生まれた韓国発スキンケアブランドJOODOC(R)（ジュダック）から、クレンジングミルクとクレンジングフォームがセットになった「トラベルキット」が登場しました。

韓国ではすでに「敏感肌クレンジングの最終兵器」として、低刺激でやさしい使用感の製品として話題になっています。

現在オリーブヤングへの入店を準備中で、今後はより手軽にジュダクの商品をお求めいただけます。

そして今回、Qoo10メガ割にて特別価格でお得にお試しいただける限定チャンス！

セット内容 ローズ ジェントル クレンジングミルク（20ml）

みずみずしいテクスチャーで、まるで乳液のようにやさしく肌になじむミルクタイプ。

ダマスクローズウォーター※61％配合（※整肌成分）で、洗いながら肌のうるおいを守ります。

- クレンジング後もつっぱりにくい使用感- 敏感肌にも使いやすい、香料・SLS不使用処方- ダブル洗顔推奨（クレンジング後は泡洗顔で仕上げ）

🍯 プロポリス ジェントル クレンジングフォーム（30ml）

もっちり泡が肌を包み、摩擦を抑えてやさしく洗い上げる泡洗顔。

グリーンプロポリス※64％、マヌカハニー※（※整肌成分）配合で、洗顔後もすこやかな肌印象へ。

- デイリー洗顔にも、クレンジング後の仕上げにも◎- PM2.5などの微粒子汚れにも対応（※自社テスト済）- 肌バリアを考えたやさしい処方

・クレンジングラインは完売・累計販売を更新中



韓国の販売チャネル「29CM」ではクレンジングカテゴリー1位を達成し、韓国百貨店でも完売の実績があります。

クレンジングミルクは累計2万個、クレンジングフォームは累計3万個販売され、敏感肌の方々の口コミから広がり、多くの人々に選ばれる製品となっています。

旅行・出張・ジム用にもぴったり

小さめサイズでかさばらず、1セットで「落とす→整える」まで完結。

スキンケアを妥協したくない旅先の味方に。

また、初めてJOODOC(R)を試す方の“お試しセット”としてもおすすめです。

JOODOC(R)について

皮膚科専門医イ・ジュヒ氏が開発した、肌にやさしく誠実な処方を追求するスキンケアブランド。

「洗顔こそ、肌にとってもっとも大切なスタートステップ」という考えのもと、

医療視点と科学的知見をもとに、敏感肌にも配慮した製品づくりを行っています。



・ 今だけ！メガ割限定価格

Qoo10メガ割期間中だけ、30％OFFの値段でご提供。

この機会にぜひ、肌が喜ぶクレンジング体験をお試しください。