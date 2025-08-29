こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】静岡・浜松の2店舗限定 大人気のプリンタルト！秋の実りを味わう新作登場
発売期間：2025年9月1日(月)～10月31日(金)
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の静岡・浜松の2店舗にて、夏にご好評いただいた「夏のフルーツとカスタードプリンのタルト」に続き、季節限定商品として新作「秋のフルーツとカスタードプリンのタルト」を2025年9月1日(月)～10月31日(金)の期間、発売いたします。
今回の新作「秋のフルーツとカスタードプリンのタルト」は、サクサクのタルト生地になめらかな舌触りのカスタードプリンをベースに、みずみずしいシャインマスカットやイチジク、リンゴのキャラメリゼなど、秋を代表する果実をふんだんに飾りました。スポンジ生地や仕上げのジュレには、ほろ苦いキャラメルを使用。なめらかなプリンやフルーツの甘さとジューシーさに、キャラメルの上品な香ばしさが調和し、ひと口ごとに秋の味わいを楽しめるタルトです。
～商品概要～
【 商 品名 】新作「秋のフルーツとカスタードプリンのタルト」
【 価 格 】 piece 1,296円 / whole (21cm) 11,664円 ※全て税込み（8％）
【 発売期間 】 2025年9月1日(月)～10月31日(金)までの販売予定
【 発売店舗 】 静岡/浜松
【 公式HP 】 https://www.quil-fait-bon.com/
カスタードプリンにクリーム、シャインマスカットやイチジク、リンゴのキャラメリゼなどの秋のフルーツをたっぷりと飾った、デザートプレートをイメージしたタルトです。スポンジ生地や仕上げのジュレに使用したほろ苦いキャラメルが、濃厚なプリンやフルーツとよく合います。
～店舗概要～
キル フェ ボン静岡
キル フェ ボン静岡は、静岡市の青葉シンボルロード沿いにあり、光をたくさん取り込んだ明るい店内のテイクアウト専門店です。
〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町2-4-15
Tel 054-205-5678
【shop】11:00～19:00
【cafe】カフェスペースは御座いません。
キル フェ ボン浜松
キル フェ ボン浜松は、JR浜松駅から少し離れた閑静な場所に店を構えます。大きなショーケースをメインとした店内の、テイクアウト専門店です。
〒430-0945 静岡県浜松市中央区池町222-18
Tel 053-455-3019
【shop】11:00～19:00
【cafe】カフェスペースは御座いません。
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
メニュー
https://www.quil-fait-bon.com/menu/detail.php?tsp=5&tmn=1792
