株式会社インテリジェントフォースと資本業務提携契約を締結 ～コンサルティング領域での協業を強化～
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）は、株式会社インテリジェントフォース（東京都港区、代表取締役社長：鈴木 泰介、以下「インテリジェントフォース」）と、2025年8月29日に資本業務提携契約を締結し、出資を行ったことをお知らせします。
NSSOLは、日本製鉄株式会社をはじめとする製造業に加え、流通・サービス、金融、通信、官公庁等の幅広い業界のお客様に対して、コンサルティングから開発・構築、運用まで、豊富な業務知見と高い技術力の両輪で質の高いITサービスを提供してきました。「NSSOL 2030ビジョン」においては、自ら価値を創造し、社会や企業の課題解決を主体的にリードしていく“Social Value Producer with Digital”を目指す姿として掲げ、これまでに培ったソリューションやノウハウをアセット化し、お客様の課題発掘と解決策の仮説提言によるオファリングアプローチに取り組むこととしております。これらを実現するためには、特に、コンサルティング力の強化が必須であると考えています。
インテリジェントフォースは、総合商社及び戦略コンサルティングファーム出身の鈴木泰介氏により2022年4月に設立された、DXコンサルティングを事業の主軸とする企業であり、高い企画構想力とプロジェクト推進力を有しています。
近年、企業のDXを支援するコンサルティング業界においては、主体的にお客様をリードすることにより、潜在的・抽象的なニーズを見える化し、具体的なプロジェクトとして組成する力が求められています。また、「プロジェクトの企画構想」に留まらず、「プロジェクトの実行支援」から「業務への実装」までを見据えた支援ができることが重要であり、総合的な体制の整備が必要となっています。
NSSOLは、同社とこれまでも、DX業務改革支援を中心に協業を行っており、お客様から高い評価をいただいております。今回、資本業務提携をすることで、戦略的に両社の強みや知見を組み合わせ、新たなオファリングメニューの開発や、総合的なDX支援体制を構築いたします。これにより、NSSOLとして、コンサルティング力を強化し、より一層、お客様に提供するサービスの付加価値向上に取り組んでまいります。
株式会社インテリジェントフォース 概要
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です
