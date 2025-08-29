【丹青社ニュースレター2025.8】＜8月のコラム更新情報＞

株式会社丹青社が2025年4月に開設したウェブメディア『丹青ノオト』。
毎月の更新情報をニュースレターでお伝えいたします。


▼今月の新規コラムはこちら▼

2025.08.04
『丹青社らしさを伝え、可能性を広げていく採用スペシャルサイト「満たせ、はみ出せ。」オープン！』












2025年4月、丹青社のコーポレートサイトリニューアルやウェブメディア「丹青ノオト」のローンチと同時に、ポテンシャル採用スペシャルサイト「満たせ、はみ出せ。」がオープン！ 丹青社として学生に伝えたいメッセージをふんだんに盛り込んだ、見応えのあるサイトになっています。一見、「丹青社っぽくない」とも言われるユニークなサイトは、どのような想いから生み出されたのか。担当した志村と府木が語ります。

※ニュースレターに掲載された内容は掲載⽇現在のものです。
　その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


