こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【丹青社ニュースレター2025.8】＜8月のコラム更新情報＞
株式会社丹青社が2025年4月に開設したウェブメディア『丹青ノオト』。
毎月の更新情報をニュースレターでお伝えいたします。
▼今月の新規コラムはこちら▼
2025.08.04
『丹青社らしさを伝え、可能性を広げていく採用スペシャルサイト「満たせ、はみ出せ。」オープン！』
2025年4月、丹青社のコーポレートサイトリニューアルやウェブメディア「丹青ノオト」のローンチと同時に、ポテンシャル採用スペシャルサイト「満たせ、はみ出せ。」がオープン！ 丹青社として学生に伝えたいメッセージをふんだんに盛り込んだ、見応えのあるサイトになっています。一見、「丹青社っぽくない」とも言われるユニークなサイトは、どのような想いから生み出されたのか。担当した志村と府木が語ります。
コラム記事はこちら
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/recruitsite-renewal
リニューアルした採用サイトはこちら
https://www.tanseisha.co.jp/recruit/potential/
https://digitalpr.jp/table_img/2871/116963/116963_web_1.png
※ニュースレターに掲載された内容は掲載⽇現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
【ニュースレター・コラムサイトに関するお問い合わせ】
［会社名］株式会社丹青社
［部署名］経営企画センター 広報室
［担当者名］石綿、寺戸
［TEL］03-6455-8115
［Email］pr-staff@tanseisha.co.jp
関連リンク
丹青ノオト
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote
毎月の更新情報をニュースレターでお伝えいたします。
▼今月の新規コラムはこちら▼
2025.08.04
『丹青社らしさを伝え、可能性を広げていく採用スペシャルサイト「満たせ、はみ出せ。」オープン！』
2025年4月、丹青社のコーポレートサイトリニューアルやウェブメディア「丹青ノオト」のローンチと同時に、ポテンシャル採用スペシャルサイト「満たせ、はみ出せ。」がオープン！ 丹青社として学生に伝えたいメッセージをふんだんに盛り込んだ、見応えのあるサイトになっています。一見、「丹青社っぽくない」とも言われるユニークなサイトは、どのような想いから生み出されたのか。担当した志村と府木が語ります。
コラム記事はこちら
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/recruitsite-renewal
リニューアルした採用サイトはこちら
https://www.tanseisha.co.jp/recruit/potential/
https://digitalpr.jp/table_img/2871/116963/116963_web_1.png
※ニュースレターに掲載された内容は掲載⽇現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
【ニュースレター・コラムサイトに関するお問い合わせ】
［会社名］株式会社丹青社
［部署名］経営企画センター 広報室
［担当者名］石綿、寺戸
［TEL］03-6455-8115
［Email］pr-staff@tanseisha.co.jp
関連リンク
丹青ノオト
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote