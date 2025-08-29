2025年8月29日

「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」報告書の公開

営業秘密の漏えい事例への認識が大きく増加、リスク対策の強化が急務

図１：過去5年以内の営業秘密の漏えい事例の有無（単一回答）







営業秘密の漏えいルートでは、外部に起因するサイバー攻撃による漏えいが、前回の8.0%から36.6％に大きく増加しました。加えて、内部不正相当の漏えいについても、現職従業員等によるルール不徹底（32.6%）や金銭目的等の具体的な動機（31.5%）、誤操作・誤認（25.4％）などが上位を占めています。サイバー対策と内部不正防止の両面で対策に取り組む必要があると考えられます。（図２参照）

図2：営業秘密の漏えいのルート（複数回答）







2．生成AIの業務利用について、ルールを定めている割合は52.0%業務における生成AIの利用について、何らかのルールを定めている割合は52.0%でした。ルールを定めるとした中では、生成AIを利用してよい割合が25.8%、生成AIを利用してはならない割合が26.2％と、生成AI利用の許可・禁止が相半ばしています。さらに“生成AIを利用してよい“25.8％の内訳をみると、”ルールを定め、業務では、外部にもオープンな生成AIに、公開情報のみ生成AIに入力して、取扱ってよいことになっている“が14.8%、”ルールを定め、業務では、組織内に情報開示を閉じた生成AI環境で、秘密情報を含めすべての情報を取扱ってよいことになっている“が11.0%でした。“生成AIを利用してはならない”という回答では、26.2％のうち、“ルールを定め、業務では、一切生成AIを利用してはならないことになっている”が16.3%、“業務環境から生成AIを強制的に利用できなくしている”が9.8%でした。これからのビジネス環境において、適切なルールを整備した上で生成AIを活用することが企業の競争力向上により重要な要素となっていくことから、企業における生成AIの適切かつ安全な利活用を一層促す必要があると考えられます。（図３参照）

図３：生成AI の業務利用可否と取扱い可能な情報の種別（単一回答）

IPAは、多くの企業が本調査結果を参考にすることで、営業秘密管理を進め、企業競争力を強化することを期待しています。詳細は、IPAウェブページをご覧ください。URL: https://www.ipa.go.jp/security/reports/economics/ts-kanri/tradesecret2024.html