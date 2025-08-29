新宿駅徒歩３分『るるぶキッチン』が大涌谷「ちきゅうの谷」とコラボレーション！ 2025年 9月1日(月)から「箱根大涌谷」ランチ特集フェアを開催

株式会社JTBパブリッシング

株式会社小田急箱根(本社：神奈川県小田原市、社長：水上 秀博、以下 小田急箱根)とJTB グループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（本社：東京都江東区、代表取締役社長執行役員：盛崎 宏行、以下 JTBパブリッシング）は、2025年9月1日(月)から9月30日(火)まで、 JTBパブリッシングが直営する飲食店舗『editor’s fav るるぶキッチン』(以下『るるぶキッチン』)において、今年9月7日に全線開通65周年を迎える箱根ロープウェイを記念して「箱根大涌谷」ランチ特集フェアを開催します。

このフェアは、2025年4月25日（金）にオープンした「ちきゅうの谷」にあわせて、大涌谷の魅力をより身近に感じて実際に現地に足を運んでいただきたい思いから実施するものです。「るるぶキッチン」では、2025年5月に「箱根大涌谷」特集フェアと題して、ディナーメニューのフェアを開催しましたが、その続編として、箱根ロープウェイ沿線の最大の観光名所である大涌谷の「大涌谷 駅食堂」で提供される「特製」大涌谷カレーを『るるぶキッチン』がアレンジし、期間限定で提供いたします。

フェア期間中の『るるぶキッチン』では、「ちきゅうの谷」のオリジナル商品を特別販売するほか、大涌谷駅窓口で箱根ロープウェイオリジナルノベルティと引き換えることができるチケットをプレゼントします。ぜひ『るるぶキッチン』で「箱根大涌谷」ランチ特集フェアをお楽しみいだき、「ちきゅうの谷」へ足をのばしてみてください。

「箱根大涌谷」ランチ特集フェア ランチメニュー※イメージ「ちきゅうの谷」息吹のデッキ

「箱根大涌谷」ランチ特集フェアの詳細は以下のとおりです。

１．開催期間

2025 年 9 月 1 日(月)～9 月 30 日(火)

２．開催場所

『editor’s fav るるぶキッチン』 東京都新宿区新宿 3-17-7 紀伊國屋書店 新宿本店 地下 1 階（紀伊國屋ビルディング地下名店街）

３．『箱根大涌谷』特集フェア 提供メニュー ※価格は税込です。

■大涌谷大涌谷駅名物「特製」大涌谷カレー るるぶキッチン風 1,220円

厳選したスパイスをブレンドした旨味たっぷりのポークカレーです。ごはんを富士山型に盛り、黒褐色のソースで富士山の裾野をイメージしました。ごはんは300gもあるので、食べ応えのある一皿です。4種類から好みのトッピングを選んで味変も楽しめます。

大涌谷駅名物「特製」大涌谷カレー るるぶキッチン風（左上）温泉たまご120円 （右上）ソーセージ200円（左下）からあげ250円 （右下）トンカツ350円

４．「ちきゅうの谷」オリジナルアイテム販売

『るるぶキッチン』では「谷のマルシェ」限定アイテムを期間限定で販売します。

■フジサン推しボトル 550 円(税込)

大涌谷園地やロープウェイから望むことができる雄大な富士山をボトルの底に象ったオリジナルペットボトルです。『箱根から間近に見える富士山をペットボトルに封じ込めてお持ち帰り』いただくというコンセプトと、『あなたの「推し」と富士山、大涌谷の景色を一緒に楽しむ推し活アイテム』という２つのコンセプトが盛り込まれた「ちきゅうの谷」限定ボトルです。

■推しグッズ 各 300 円（税込）

推しボトルチェーン（6 種）やフジサン推しボトルキャップ（9 種）で 推し活も一緒に楽しめます。

フジサン推しボトルチェーンフジサン推しボトルキャップ

■大涌谷名物「特製」大涌谷カレー(レトルト) 600 円(税込)

大涌谷の噴煙地をイメージし、黒褐色のソースに旨味と厳選したスパイスをブレンドした食べごたえのあるポークカレーです。ご自宅でお気軽に、箱根大涌谷限定のカレー をご堪能ください。

■おおわくだ煮たまご 750 円(税込)

つやつやで真っ黒の煮たまごはイカスミの旨味と味わい深いコクが特徴のたまごです。はっきりとした味付けが好みの方には特におすすめの一品です。

■大涌谷カレーせんべい 430 円(税込)

大涌谷 駅食堂で人気の『「特製」大涌谷カレー』をより多くの方に手軽に味わっていただける個包装タイプのカレーせんべいです。

■大涌谷カレーポテトスティック 600 円(税込) 『「特製」大涌谷カレー』をイメージし商品化したもので、ポークのうまみと厳選したカレースパイスをパウダーで表現し、食べやすいポテトスティックにいたしました。食べ応えのある食感と後を引くスパイシーな味をお楽しみいただけます。

『editor’s fav るるぶキッチン』店舗概要

＜住所＞ 東京都新宿区新宿 3-17-7 紀伊國屋書店 新宿本店 地下1階（紀伊國屋ビルディング地下名店街）

＜営業時間＞ ランチタイム 11 時 30 分～14 時 30 分（14 時 00 分 LO）、ディナータイム 17～22 時（21 時 30 分 LO）

＜電話番号＞ 03-6273-0727

＜アクセス＞ JR 新宿駅東口より徒歩 3 分、または地下鉄丸ノ内 線・副都心線・都営新宿線 新宿三丁目駅 B７出口 より徒歩 1 分（地下街より直結）

＜定休日＞ 不定休（※年末年始含む休業日あり）

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13302778/

facebook：https://www.facebook.com/rurubukitchen

Instagram：https://www.instagram.com/rurubu_kitchen/

箱根ロープウェイ

2025 年 9 月 7 日に全線開通 65 周年を迎える箱根ロープウェイは、早雲山～桃源台間の全長約 4kmを結び、早雲山から大涌谷間では、約 130ｍ下の大涌谷谷底の景色が楽しめ、桃源台方面へ向かう途中には富士山や芦ノ湖の景色を望むことができます。1959 年 12 月に早雲山～大涌谷間、翌年 1960 年 9 月 7 日に大涌谷～桃源台間が開業し、「箱根ゴールデンコース」が完成、多くの観光客に親しまれてきました。

ちきゅうの谷

2025 年 4 月 25 日（金）、箱根ロープウェイ大涌谷駅前広場にオープンしました。谷に吹き込む風を感じる「風の輪テラス」、噴気を見下ろす谷へ突き出した「息吹のデッキ」、開放感ある景色を見渡せる「大空のほとり」の個性的な３つの展望デッキや、大涌谷を楽しむ軽飲食や物販を展開する「谷のマルシェ」で構成しています。ダイナミックな地形や風など雄大な自然との触れ合いを楽しんでいただく絶景の舞台になっています。

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-519-ea99d01437b95394333fb60ad58728f9.pdf