E1 東名 EXPASA海老名（上り）で「市場直送 秋の大収穫フェア」を開催！

中日本エクシス株式会社 南関東支店（神奈川県海老名市、支店長 吉田（よしだ） 力（つとむ））は、2025年9月5日（金）から9月23日（火・祝）までの期間、E1 東名高速道路(東名) EXPASAエクスパーサ海老名（上り、神奈川県海老名市）にて、「市場直送 秋の大収穫フェア」を開催します。

本フェアは、東京都中央卸売市場「大田市場（おおたしじょう）」から、旬を迎えた果物や野菜を毎朝厳選して仕入れ、販売します。夏から秋への季節の変わり目に開催する本フェアでは、ぶどうや栗、きのこなど秋の味覚を中心にご用意します。

旬の青果とともに、秋の訪れを感じていただけるフェアです。ぜひこの機会に、EXPASA海老名（上り）にお越しください。

★催事情報★

【ショップ名】 市場直送 秋の大収穫フェア

【開催期間】 2025年9月5日（金）～23日（火・祝）

【開催場所】 E1 東名 EXPASA海老名（上り） 1階 中央催事場

【営業時間】 10時～19時

主な取扱予定商品

果物…ブドウ（シャインマスカット、ピオーネ）、栗、梨、リンゴ など

野菜…キノコ（マツタケ、生シイタケ）、サツマイモ、ジャガイモ など

物産展全体の様子果物コーナー野菜コーナー

※写真は昨年のものです。天候・気温によって取扱商品が変わります。

