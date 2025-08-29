E1 東名 EXPASA海老名（上り）で「市場直送 秋の大収穫フェア」を開催！
中日本エクシス株式会社
物産展全体の様子
果物コーナー
野菜コーナー
◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。
中日本エクシス株式会社 南関東支店（神奈川県海老名市、支店長 吉田（よしだ） 力（つとむ））は、2025年9月5日（金）から9月23日（火・祝）までの期間、E1 東名高速道路(東名) EXPASAエクスパーサ海老名（上り、神奈川県海老名市）にて、「市場直送 秋の大収穫フェア」を開催します。
本フェアは、東京都中央卸売市場「大田市場（おおたしじょう）」から、旬を迎えた果物や野菜を毎朝厳選して仕入れ、販売します。夏から秋への季節の変わり目に開催する本フェアでは、ぶどうや栗、きのこなど秋の味覚を中心にご用意します。
旬の青果とともに、秋の訪れを感じていただけるフェアです。ぜひこの機会に、EXPASA海老名（上り）にお越しください。
★催事情報★
【ショップ名】 市場直送 秋の大収穫フェア
【開催期間】 2025年9月5日（金）～23日（火・祝）
【開催場所】 E1 東名 EXPASA海老名（上り） 1階 中央催事場
【営業時間】 10時～19時
主な取扱予定商品
果物…ブドウ（シャインマスカット、ピオーネ）、栗、梨、リンゴ など
野菜…キノコ（マツタケ、生シイタケ）、サツマイモ、ジャガイモ など
物産展全体の様子
果物コーナー
野菜コーナー
※写真は昨年のものです。天候・気温によって取扱商品が変わります。
◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。
▼ご利用はこちらから▼
https://datagarage.c-nexco.co.jp/dl/