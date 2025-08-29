TDP 500Wまで対応するワークステーションに最適なCPUクーラー、Thermaltake社製「WAir」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製のサイドフロー型CPUクーラー「WAir」を発表いたします。

「WAir」は、TDP 500Wまで対応するワークステーションに最適な空冷CPUクーラーです。Intel LGA4677およびAMD sTR5/SP6ソケットに対応。ニッケルメッキを施した大型の銅製ベースプレート、6本のU字型ヒートパイプを採用した精密構造により、卓越した冷却性能を実現しています。

LCP素材のファンブレードを採用する同社製ファン「TOUGHFAN 14 Pro」を2基搭載。高速回転時や高温時の形状変化が少なく、静圧と静音性に優れているほか、メモリの高さに合わせてファンの位置調整が可能です。

◆製品特徴

ワークステーションに最適なTDP 500W対応

Intel LGA4677およびAMD sTR5/SP6ソケットに対応。ニッケルメッキを施した大型の銅製ベースプレート、6本のU字型ヒートパイプを採用した精密構造により、TDP 500Wまで対応する卓越した冷却性能を実現しており、ワークステーションに最適です。

高静圧PWMファン「TOUGHFAN 14 Pro」を2基搭載

LCP素材のファンブレードを採用する同社製ファン「TOUGHFAN 14 Pro」を2基搭載。高速回転時や高温時の形状変化が少なく、静圧と静音性に優れているほか、メモリの高さに合わせてファンの位置調整が可能です。

◆製品概要

メーカー： Thermaltake

製品名： WAir Air cooler Black

型番： CL-P140-CA14BL-A

JANコード： 4711475648821

アスクコード： FN2479

予想市場価格： 17,980円前後（税込）

発売時期： 2025年 9月5日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/cpu-cooler/wair.html

＜Thermaltake社 概要＞

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2025」PCケース部門において、最優秀賞を7年連続受賞いたしました。

URL： https://jp.thermaltake.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：女鹿 勇輔

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/