【後編】60代の検索行動を徹底解明！AI検索と従来型検索（Google等）の利用実態と信頼性|SEO会社ランクエスト調べ
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策で検索順位No1（注）を獲得したランクエストが60代の従来型×AIの戦略的使い分けを徹底調査
生成AIの代表格であるChatGPTやGeminiの登場により、従来の検索エンジンとAI検索サービスが共存する時代が訪れています。情報の探し方が多様化するなかで、長年GoogleやYahoo!に親しんできた60代は、AI検索をどのように活用し、どのように信頼性を判断し、どんな場面で取り入れているのでしょうか。
そこで、SEO対策で検索結果1位（※注）の実績を持つランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、60代男女100名を対象にアンケートを実施しました。検索の選び方や使い方に加え、信頼の置きどころや利用シーンの違いまで掘り下げ、項目ごとの傾向を明らかにしています。
本調査で得られた知見が、世代ごとの検索行動の理解を深め、今後のSEO対策や情報発信の工夫にお役立ていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1： 従来型検索とAI検索の使い分け実態
1-1．従来型検索エンジンが圧倒的多数
1-2．従来型を中心にAIを取り入れる層
1-3．AI検索を主とする層は少数
◆ 調査2： 情報の信頼性
2-1．従来型検索の信頼度が最も高い
2-2．判断を保留する層と同程度に信頼する層
2-3．AI検索への信頼は限定的
◆ 調査3： AI検索の活用場面
3-1．利用しない人が過半数
3-2．用語確認や専門分野の解説に活用
3-3．個別相談や信頼性確認は少数派
◆ 調査4： 従来型検索の活用場面
4-1．ニュースや用語確認が中心的な用途
4-2．店舗情報や口コミなど生活関連にも利用
4-3．個別性の高い用途は少数派
◆ まとめ： 検索行動の未来を決めるのは使い分け戦略
・日常的な情報収集の場面
・知識確認や専門的な解説
・創造的作業や相談的な用途
・従来型とAIの役割分担と今後の展望
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000328431/
（注） 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。
4．従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）の活用場面 ※複数回答可
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328435&id=bodyimage2】
4-1．ニュースや用語確認が中心的な用途
最も多かったのは「用語や意味の確認」で51.0％（51人）、次いで「最新のニュースや天気」で50.0％（50人）でした。
従来型検索エンジンは、短時間で確実に答えを得たい調べものや日常的に確認する情報の取得に頻繁に利用されていることが分かります。
特にニュースや用語検索は、情報源の幅広さと即時性において従来の検索エンジンが持つ強みが生かされている場面といえるでしょう。日々の生活に直結する「今すぐ知りたい情報」を探す際には、やはり安心して使える手段として従来型が優位に立っていることがうかがえます。
4-2．店舗情報や口コミなど生活関連にも利用
続いて多かったのは「地域の店や施設情報」で30.0％（30人）、「商品・サービスの口コミ」で21.0％（21人）となりました。
4．従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）の活用場面 ※複数回答可
4-1．ニュースや用語確認が中心的な用途
最も多かったのは「用語や意味の確認」で51.0％（51人）、次いで「最新のニュースや天気」で50.0％（50人）でした。
従来型検索エンジンは、短時間で確実に答えを得たい調べものや日常的に確認する情報の取得に頻繁に利用されていることが分かります。
特にニュースや用語検索は、情報源の幅広さと即時性において従来の検索エンジンが持つ強みが生かされている場面といえるでしょう。日々の生活に直結する「今すぐ知りたい情報」を探す際には、やはり安心して使える手段として従来型が優位に立っていることがうかがえます。
4-2．店舗情報や口コミなど生活関連にも利用
続いて多かったのは「地域の店や施設情報」で30.0％（30人）、「商品・サービスの口コミ」で21.0％（21人）となりました。