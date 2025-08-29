9月はファミペイのおトクが止まらない！ 新規会員登録で最大 3回もらえる！ 無料クーポンリレー 9月9日（火）開始 週替わりで飲料、スパイシーチキンなどの無料クーポンも登場
株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードのうち「たのしいおトク」、「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミマのアプリ「ファミペイ」（以下：「ファミペイ」）に新規会員登録された方を対象に、最大3回まで飲料や菓子などの無料クーポンをプレゼントするキャンペーンを2025年9月9日（火）より開始いたします。
また、ファミペイ払いやファミペイ提示で対象商品を購入すると、翌週に対象商品がもらえる「1個買うと1個もらえる」キャンペーンや、公共料金などの各種代金のお支払いサービスを利用された方限定のゲームをファミペイで初めて実施いたします。さらに、今月も「ファミペイ」の会員プログラム「ファミマメンバーズプログラム」の上位ランク限定特典が登場します。
■クーポン使うとクーポンもらえる！リレー形式で無料が続く新規会員登録キャンペーン
このたび、「ファミペイ」に新規会員登録をすると無料クーポンが最大3回もらえる「無料クーポンリレー」を9月9日（火）に開始いたします。無料クーポンを使うと新たに無料クーポンがもらえる、リレー形式のキャンペーンです。
＜新規会員登録無料クーポンリレー キャンペーン概要＞
STEP1：「ファミペイ」に新規会員登録いただくと、ファミマルのお茶の無料クーポンがもらえます。
対象商品：ファミマル 麦茶 600ml／緑茶 600ml／玄米茶 600ml／台湾烏龍茶 600ml／ジャスミン茶 600ml（※）／Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml／Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml／Afternoon Tea監修 ピーチ＆マンゴー香るルイボスティー 600ml／Afternoon Tea監修 アップル香るジャスミンティー 600ml／Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 600ml
配信期間：2025年9月9日（火）～10月6日（月）
利用期間：2025年9月９日（火）～10月13日（月）
（※）沖縄県では「ジャスミン茶 600ml」の取り扱いがございません。
STEP2：ファミマルのお茶無料クーポンを利用すると、ブラックサンダーの無料クーポンがもらえます。
対象商品：有楽製菓 ブラックサンダー
配信期間：2025年9月9日（火）～10月6日（月）
利用期間：2025年9月9日（火）～10月13日（月）
STEP3：「ブラックサンダー」の無料クーポンを利用すると、ファミマルのポテトチップスの無料クーポンがもらえます。
対象商品：ファミマル ポテトチップス絶品うすしお味／ポテトチップス濃いめのり塩／香ばしうま塩味パリ焼きポテトチップス
配信開始：2025年9月9日（火）～10月6日（月）
利用期間：2025年10月9日（木）～10月20日（月）
※地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。
※クーポンは配信されるまで時間がかかる場合がございます。
※本企画は予告なく特典クーポン、対象期間、適用条件等を変更または中止させていただく場合がございま
す。
■ほかにも９月はファミペイのおトク企画が目白押し！
「無料クーポンリレー」のほかにも、９月は「ファミペイ」のおトク企画を多数実施予定です。
