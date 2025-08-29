JAPAN C.R.C.首都圏のキャンピングカーラインナップを拡充！ 東京八王子C.R.C.に新車両2台同時投入！！ Part2：快適性と利便性を両立したキャブコン「ヴォーンR2B」が新登場
国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下 JAPAN C.R.C.）」「https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、「東京八王子キャンピングカーレンタルセンター（以下、東京八王子C.R.C.）https://japan-crc.com/hachioji」にて、8月29日（金）より「ヴォーン R2B」を増車したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328409&id=bodyimage1】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 冒険が、ここから始まる。最強のファミリーレイアウト □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「ヴォーンR2B」は、キャンピングカーの老舗・東和モータース販売が送る、ファミリーユースの理想形を追求したキャブコンタイプキャンピングカーです。高い走行安定性を誇るトヨタ カムロードをベースに、家族全員が笑顔になれる工夫と、長旅を快適に過ごすための充実した装備を惜しみなく投入しています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 新たに増車する 「ヴォーン R2B」 の特徴 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 コンセプトは「子どもの笑顔と、大人の時間」の両立 】
モデル名の「R2B」は、このモデル最大の特徴であるRear 2 Bunk bed（リア2段ベッド）を意味します。あえて車両後方に常設の2段ベッドを配置することで、子どもたちの「秘密基地」となる就寝スペースと、大人が寛ぐリビングスペースの共存という、ファミリーキャンプの永遠のテーマに一つの答えを出しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328409&id=bodyimage2】
【 ヴォーンR2Bが家族の旅を変える、3つの理由 】
1. いつでも使える「常設2段ベッド」
リアに設けられた2段ベッドは、子どもたちが大喜びするプライベート空間。夜になってからリビングをベッドに展開する手間がなく、遊び疲れたお子様はいつでも横になることができます。これにより、大人はダイネットでゆっくりと食事や語らいの時間を楽しめます。
2. ゆとりあるリビング・ダイニング
就寝スペースが独立しているため、メインダイネットは常に広々としたリビングとして機能します。家族全員でテーブルを囲む食事はもちろん、雨の日などに車内で過ごす時間も、ゆったりと快適そのものです。ダイネットも簡単な展開でベッドになり、バンクベッドと合わせれば最大6名の就寝が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328409&id=bodyimage1】
