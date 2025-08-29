ARMベースのシステムオンモジュールの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
ARMベースのシステムオンモジュール（SoM）とは、ARMアーキテクチャを採用したプロセッサを中核に、メモリ、ストレージ、電源管理IC、I/Oインタフェースなどの主要コンポーネントを一体化した小型の電子回路モジュールである。単体でプロセッサ機能を果たすだけでなく、ベースボードとの組み合わせにより、製品開発を迅速かつ柔軟に行うためのプラットフォームとして機能する。SoMはSoC（System on Chip）と異なり、ハードウェア設計の自由度を確保しながらも、設計・認証・試作の工数を削減できるという特徴を有する。特にARMベースのモジュールは、消費電力の低さ、柔軟なスケーラビリティ、高いソフトウェア互換性を兼ね備えており、産業用機器、IoTデバイス、ロボティクス、医療機器、車載端末など、幅広い用途で採用が進んでいる。
ARMベースのシステムオンモジュールは、従来の基板設計やSoC開発と比べ、開発スピードと柔軟性を兼ね備えたソリューションとして注目されている。製品ライフサイクルが短縮化し、製品バリエーションが多様化する現在の市場環境において、設計資源の最適化と開発リスクの低減が求められている。SoMを用いることで、ベースボードのカスタマイズに集中しながら、プロセッサ関連の設計や認証の再実施を避けることが可能となる。さらに、モジュール交換によるプロセッサの世代更新や性能拡張も容易であり、開発初期の仕様固定に縛られないアジャイルな製品設計が実現できる。このような柔軟な設計思想は、特にスタートアップや中小規模のエンジニアリングチームにとって大きな利点となっている。
かつては産業用組込み用途が中心であったARMベースのSoMは、現在ではエッジAI、映像解析、スマートセンサー、通信ゲートウェイといった高付加価値アプリケーションへの適用が拡大している。特にマルチコア構成やGPU搭載型の高性能SoMが登場したことで、現場レベルでのリアルタイム演算やローカル処理が可能となり、クラウド依存の低減とレスポンス向上が実現されている。また、LinuxやAndroidなどの汎用OSの対応範囲も広がっており、ソフトウェア開発環境が整備されている点も、SoMの普及を後押ししている。加えて、セキュリティ機能や通信プロトコル対応など、特定用途に最適化されたモデルの登場により、用途別の最適化という視点でも進化が加速している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルARMベースのシステムオンモジュール市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが11.3%で、2031年までにグローバルARMベースのシステムオンモジュール市場規模は37.4億米ドルに達すると予測されている。
図. ARMベースのシステムオンモジュール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328407&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328407&id=bodyimage2】
図. 世界のARMベースのシステムオンモジュール市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ARMベースのシステムオンモジュールの世界的な主要製造業者には、Advantech、Microchip Technology、Digi International、Kontron、Avnet Embedded （MSC Technologies）、PHYTEC、Axiomtek、Congatec GmbH、ADLink、Varisciteなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約27.0%の市場シェアを持っていた。
ARMベースのシステムオンモジュールは、従来の基板設計やSoC開発と比べ、開発スピードと柔軟性を兼ね備えたソリューションとして注目されている。製品ライフサイクルが短縮化し、製品バリエーションが多様化する現在の市場環境において、設計資源の最適化と開発リスクの低減が求められている。SoMを用いることで、ベースボードのカスタマイズに集中しながら、プロセッサ関連の設計や認証の再実施を避けることが可能となる。さらに、モジュール交換によるプロセッサの世代更新や性能拡張も容易であり、開発初期の仕様固定に縛られないアジャイルな製品設計が実現できる。このような柔軟な設計思想は、特にスタートアップや中小規模のエンジニアリングチームにとって大きな利点となっている。
かつては産業用組込み用途が中心であったARMベースのSoMは、現在ではエッジAI、映像解析、スマートセンサー、通信ゲートウェイといった高付加価値アプリケーションへの適用が拡大している。特にマルチコア構成やGPU搭載型の高性能SoMが登場したことで、現場レベルでのリアルタイム演算やローカル処理が可能となり、クラウド依存の低減とレスポンス向上が実現されている。また、LinuxやAndroidなどの汎用OSの対応範囲も広がっており、ソフトウェア開発環境が整備されている点も、SoMの普及を後押ししている。加えて、セキュリティ機能や通信プロトコル対応など、特定用途に最適化されたモデルの登場により、用途別の最適化という視点でも進化が加速している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルARMベースのシステムオンモジュール市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが11.3%で、2031年までにグローバルARMベースのシステムオンモジュール市場規模は37.4億米ドルに達すると予測されている。
図. ARMベースのシステムオンモジュール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328407&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328407&id=bodyimage2】
図. 世界のARMベースのシステムオンモジュール市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ARMベースのシステムオンモジュールの世界的な主要製造業者には、Advantech、Microchip Technology、Digi International、Kontron、Avnet Embedded （MSC Technologies）、PHYTEC、Axiomtek、Congatec GmbH、ADLink、Varisciteなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約27.0%の市場シェアを持っていた。