【ウェッジウッド】毎日に寄り添う贅沢。フロレンティーン コレクションがさらに魅惑のラインナップへ。

フィスカース ジャパン株式会社

FLORENTINE AS YOU HAVE NEVER SEEN

見たことがないフロレンティーン - さらに魅惑のラインナップへ

150年以上愛され続けてきたクラシックなフロレンティーン コレクションに新アイテムが加わり、さらに豊かに毎日を彩ります。鮮やかなフロレンティーンのカラーパレットで、あなただけのスタイルを表現してください。

「フロレンティーン シトロン」プチトレイ、スクエアトレイ、ティーカップ＆ソーサー、ティーポット

美しいカラーバリエーションで、新アイテムが登場しました。「フロレンティーン シトロン」や「フロレンティーン マリン」のティーポットデザインは、ティータイムに大胆な色を添えます。新たに登場するスクエアトレイやプチトレイと組み合わせ、自分だけのティータイムを気軽に楽しめます。

⁠また、人気のターコイズには、一人用のお茶や中国茶にも適したスモールティーポットやティーボウル、たっぷり盛り付けることができるボウル18cmも登場。公式オンラインストアでは、先行発売のアジアンティーセットもお求めいただけます。日常からエスケープしてお茶を楽しむ時間をどうぞ。

日本の家庭で使いやすいスクエアトレイ＆プチトレイ登場⁠

追加アイテムの中でも特筆したいのは、日本のご家庭で使いやすいサイズの「スクエアトレイ」と「プチトレイ」です。洋食、和食など、バリエーションが豊富な日本の食卓で、フロレンティーン コレクションのカラーパレットが映えることでしょう。フロレンティーン シトロン、フロレンティーン フューシャ、フロレンティーン マリン、フロレンティーン ターコイズ、の4色ラインナップです。

使いやすさの理由は、テーブルで使いやすく、かつ、仕舞いやすいサイズです。スタッキングすることにより、食器棚ではコンパクトに収まります。「スクエアトレイ」を使う時は、横や縦にくっつけて並べて大きなプラターとしても使うこともできます。

「スクエアトレイ」「プチトレイ」は、美味しいケーキや焼き菓子などを上品に盛り付けるのに最適です。ゲストの印象に合わせた色でおもてなしに使うとテーブルが華やぎますし、“ご褒美にちょこっとだけ食べたい“といった、ご自分のためのとっておきのティータイムにも。また、お酒と愉しむペアリングフードにも使いやすいサイズです。この一品がお酒をさらに美味しくし、会話を広げてくれることでしょう。 ⁠

フロレンティーン フューシャのティータイムフロレンティーン ターコイズのティータイムシトロンとマリンの組み合わせマリンとシトロンの組み合わせターコイズとフューシャの組み合わせシトロンとマリンの組み合わせ

和菓子にもフロレンティーン コレクション

ほっとする和菓子の味。舌鼓を打つ美味しさですが、お菓子の色が控えめで、シックに演出しがちです。そこで、フロレンティーンコレクションの登場です。150年を超える歴史をもつこの柄は、不思議と和のトーンと合い、さらに縁の柄がまるで額のような効果となってお菓子の主役感を高めます。フロレンティーンの色を組み合わせても、同色で揃えても。また、和スイーツだけでなく、例えば、豚の角煮やちょっとした煮物など、和食の盛り付けにも“フレーム効果”を発揮します。

色が控えめな和菓子と、”きちんと感”のあるフロレンティーンは、とてもいい相性です。異なる形を組み合わせると、楽しいプレゼンテーションに。色を組み合わせると、さらに華やかに。

フロレンティーン ストーリー

フロレンティーンコレクションは、すべて、ウェッジウッドの故郷である英国ストーク・オン・トレントの職人たちが、丁寧に作り上げています。このパターンは長い歴史を持ち、1874年に初めてアーカイブに登場し、1931年にウェッジウッドのデザインとして初めて使用されました。その後、1935年には象徴的な「フロレンティーン ターコイズ」カラーが誕生。そして現代のデザイナーたちはクラシックな形に新たなエネルギー、色彩を吹き込み、フロレンティーンの本質を際立たせました。

フロレンティーン6色のラインナップはこちら(https://www.wedgwood.jp/whats_new/productsinfo/florentinecolours)

熟練の職人が丁寧に線を引く「ライニング」。簡単そうに見えますが、高度な技術を要します。

毎日の生活で使いやすい贅沢をぜひ。

【フロレンティーン新製品】

ターコイズ スクエアトレイ

\13,750 (税込)

フューシャ スクエアトレイ

\13,750 (税込)

マリン スクエアトレイ

\13,750 (税込)

シトロン スクエアトレイ

\13,750 (税込)

ターコイズ プチトレイ

\11,000 (税込)

フューシャ プチトレイ

\11,000 (税込)

マリン プチトレイ

\11,000 (税込)

シトロン プチトレイ

\11,000 (税込)

マリン ティーポット

\88,000 (税込)

シトロン ティーポット

\88,000 (税込)

ターコイズ スモールティーポット

\38,500 (税込)

ターコイズ ティーボウル

\11,000 (税込)

ターコイズ ボウル18cm

\19,800 (税込)

ターコイズ アジアンティーセット

\110,000 (税込) 公式オンラインストア先行販売

【ウェッジウッドについて】

ウェッジウッド公式オンラインストア(https://www.wedgwood.jp/)

ウェッジウッド公式インスタグラム(https://www.instagram.com/wedgwoodjapan/)

「ウェッジウッド」は、ジョサイア・ウェッジウッドによって1759年に創設されました。創業者のジョサイアは素晴らしい陶工であるとともに、博愛主義やマーケティングの先駆者でもありました。265年の伝統を持つウェッジウッドは、真のイギリス文化のアイコンであり、イギリスの企業家精神とクラフトマンシップの証になっています。デザイン、品質、革新の主義に基づいて設立された「ウェッジウッド」は、最高品質のファイン ボーン チャイナ製のテーブルウェア、ブランドを象徴するジャスパーや、美しい装飾品などを生み出しています。創業者ジョサイアの精神は連綿と「ウェッジウッド」に受け継がれ、現代も人々の生活を豊かにする瞬間を生み出し続けています。

【フィスカースについて】

Fiskars -“ Making the everyday extraordinary ”

フィスカース “ 毎日をこの上ない特別な日にする ”



フィスカース社は、Wedgwood、Royal Copenhagen、Iittala、Arabia、Moomin Arabiaなど、世界的に認められているブランドを傘下に持ち、世界中の消費者のなにげない暮らしの一瞬一瞬が豊かになるような、そしてExtraordinary特別な輝きに包まれるような価値を提供していきたいと考えています。これらの象徴的なライフスタイルブランドをひとつのファミリーとして創造し、永続的に“クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)”を高めることを使命としています。