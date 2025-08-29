最新ゴルフシミュレーター「R50」導入！ サンクチュアリゴルフ新宿西口店で2週間限定プロモーションを開催

株式会社サンクチュアリゴルフ



インドアゴルフスクール「サンクチュアリゴルフ」（本社：東京都港区六本木、代表取締役：羽生淳一）は、2025年9月より新宿西口店にてゴルフGPS・ウェアラブル機器で世界的シェアを誇るガーミン社製の最新弾道測定器「R50」を導入し、2週間限定の特別プロモーションを実施いたします。





「R50」は、世界のプロツアー選手や最先端ゴルフ施設で注目されている次世代シミュレーターです。従来の計測精度を大幅に向上させ、クラブフェースの角度、インパクト位置、ボール初速・スピン量・打ち出し角などを瞬時に解析。さらにAIによるデータ補正とクラウド連携を通じて、プレーヤーごとのショット傾向を数秒で可視化することが可能です。





最大の魅力は、世界43,000以上の名門コースを忠実に再現してラウンド体験ができる点です。海外の名コースや国内の有名ゴルフ場を、雨の日や夜間でも気軽にプレー可能。さらに、実際のゴルフ場の風速データを反映したリアルシミュレーションにより、まるで現地でプレーしているかのような臨場感を味わえます。





加えて、サンクチュアリゴルフでは 自社開発・カスタマイズした予約システム を導入しておりスマートフォンから直前までスムーズに予約可能です。これにより、「仕事帰りに急に行きたくなった」「予定が空いたから今すぐ行きたい」といったニーズにも応えられるようになり、従来にない利便性・ユーザビリティを実現しました。



さらにサンクチュアリゴルフは、新宿エリアに3店舗・合計19打席を展開する最大規模のゴルフスクールです。西口・東口・笹塚と、それぞれの店舗が連携しながら幅広い利用ニーズに対応しており、都心エリアにおける利便性とアクセスの良さも強みとなっています。



そしてサンクチュアリゴルフは、初心者専用ゴルフスクールの元祖として2009年に創業し、15年以上の歴史を積み重ねてきました。初心者が安心してゴルフを始められるスクール環境を一貫して提供しており、その独自性は業界内でも高い評価を得ています。



初心者専用ゴルフスクールの特徴は大きく2つです。

1. 「受け放題」システムによる圧倒的なコストパフォーマンス

サンクチュアリゴルフでは、月会費の中で何度でもレッスンに参加でき、毎日通っても同じ料金です。初心者にとっては「ゴルフに慣れること」が最も大切であり、毎日でも練習できる環境を提供することが上達の近道であると考えています。

2. 毎週土日祝に開催される大型バス送迎付きコースレッスン

サンクチュアリゴルフでは、インドアだけでなくアウトドアでの経験を重視しています。毎週土日祝には、ゴルフ場への大型バス送迎付きコースレッスンを実施。初めてコースデビューをするビギナーの方から、数回経験を積んだ方、さらに安定して回れるようになった方まで、レベル別のカリキュラムを用意しています。受講者は段階的にステップアップし、インドア練習とアウトドア実践を繰り返すことで、より着実に上達を実感できます。



また、サンクチュアリゴルフでは ゴルフスクールのM&Aや事業承継、フランチャイズ展開を積極的に推進しています。今回の新宿西口店も、歴史ある「ステーションゴルフ新宿」から事業承継を受け、地域に根差したゴルフスクールを継続・発展させることを目的に運営を続けています。長年、新宿で愛されてきたスクールの精神を受け継ぎながら、最新技術を融合することでさらに多くの方にゴルフの魅力を届けてまいります。



この導入は、近年のゴルフブームやスポーツテック市場拡大の流れに呼応したものです。近年のニュースによれば、AI・IoTを活用したスポーツ計測機器の市場は年率2桁成長を続け2025年には世界で数千億円規模に到達する見込みです。ゴルフ業界においても「インドアゴルフ×最新テクノロジー」の融合は若年層や初心者層の新規参加を後押しし、スポーツの楽しみ方を大きく変えつつあります。



新宿西口店での「R50」導入は、サンクチュアリゴルフ全店舗における最先端テクノロジー導入の第一弾となります。期間中は全店舗から会員様にご来店いただけるよう特別枠を設けると同時に、新規体験予約も増枠。より多くのお客様に最新の体験を提供する体制を整えております。



⸻



【キャンペーン概要】

・ 実施店舗：サンクチュアリゴルフ新宿西口店

・ 実施期間：2025年9月5日～18日（2週間限定）

・ 内容：ガーミン社製「R50」最新弾道測定シミュレーター 無料体験

・ 特徴：世界43,000コースを収録、実際の風速データを反映したリアルシミュレーション、自社カスタマイズ予約システムによる直前予約の利便性、初心者専用スクールならではの受け放題＆毎週コースレッスン

・ 対象：会員様・非会員様ともに利用可能（要事前予約）



⸻



【お問い合わせ先】

本件に関する報道関係・取材のお問い合わせ、ならびにゴルフスクールの 事業承継・M&A・フランチャイズ展開に関するご相談・ご質問 につきましては、下記窓口までご連絡ください。



株式会社サンクチュアリゴルフ

広報・インフォメーション窓口

info@sanctuarygolf.jp

https://www.sanctuarygolf.jp/