【開幕迫る！予約殺到中！】この一冊で「東京2025 世界陸上」がまるっとわかる！『世界陸上東京2025観戦ガイド』が9月1日（月）発売

世界文化社は、9月13日（土）開幕の「東京2025世界陸上」観戦ガイドとして、『世界陸上東京2025観戦ガイド』(https://books.sekaibunka.com/book/b10144264.html)を9月1日（月）に発売いたします。

「東京2025世界陸上」の競技スケジュール、海外・日本の注目選手、種目のルールや見どころ、70名超の日本代表（候補）選手名鑑など、現地でもテレビでも使える情報がぎゅっと詰まった観戦ガイドがついに完成。

日ごとの見どころや49種目の見どころなど世界陸上にまつわる膨大な情報を一番わかりやすくお届けします。織田裕二さんのスペシャルインタビューや世界陸上の舞台裏記事などもあり、初めて世界陸上を見る人からコアな陸上ファンまで、幅広く役立つ一冊です。

◆ 「世陸」初心者のかたも、長年のファンのかたも、存分に楽しめる内容

競技スケジュールとその日の見どころを端的にわかりやすく紹介しています。TBS系列のテレビ放送予定とTVerの配信予定が確認できる二次元コード付きで、9日間毎日役立ちます。

◆ TBS「世界陸上」が選ぶ「超人BIG７」と日本の注目選手を大特集！

超人BIG７は、選ばれし7名の輝かしい成績から挫折、素顔まで、応援したくなるエピソードが満載。日本の注目選手は、駅伝・陸上ファンからの信頼が厚い「EKIDEN NEWS」西本武司さんの解説でお届け。日本代表の知られざる物語を西本さんならではの視点で深掘りします。

◆ 全49種目の見どころを徹底解説！

メダル争いの行方や海外の注目選手、今シーズンの最高記録、豆知識、日本代表（候補）の名鑑まで、溢れる情報をわかりやすく整理しました。選手名鑑にはTBS公式YouTube動画が視聴できる二次元コード付き。記事と動画で深く、立体的に楽しめます。

◆ 本書の目次

◆ 刊行情報

『世界陸上東京２０２５観戦ガイド』

■発売日：2025年9月1日（月）

■定価：1,375円（税込）

■仕様：A4判・116ページ

■発行／株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10144264.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418251413