¡Ö£Ä£Ð£ÌÁêÌÏ¸¶Ⅱ¡×Ãå¹©
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§ ¹À»Ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î16Æü¤è¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¤òÊ»Àß¤¹¤ëÊ£¹ç·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡ÖDPLÁêÌÏ¸¶Ⅱ¡×¡ÊÃÏ¾å5³¬·ú¤Æ¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§33,567.67㎡¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¡§77,730.81㎡¡Ë¤òÃå¹©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¡Ö£Ä£Ð£ÌÁêÌÏ¸¶Ⅱ¡×³°´Ñ¥Ñー¥¹¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß(¢¨1)·×3Åï¤«¤é¤Ê¤ëÊªÎ®¥¿¥¦¥ó¡ÖDPL¿·²£ÉÍ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢BTS·¿ÊªÎ®»ÜÀß(¢¨2)¤Ê¤É26Åï¡¢Áí±ä¾²ÌÌÀÑÌó134Ëü㎡¢¨3¤ÎÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó³«È¯¤¹¤ë¡ÖDPLÁêÌÏ¸¶Ⅱ¡×¤Ï¡¢¥â¥Î¤ÎÊÝ´É¡¦ÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÊªÎ®µ¡Ç½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥óµ¡Ç½(¢¨4)¤ò»ý¤Ä¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¤òÊ»Àß¤·¤¿Ê£¹ç·¿ÊªÎ®»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¬¤ß¤Ï¤é»º¶ÈÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖSIC¡×¡Ë¤È¶¨¶È¡ÊÍ½Äê¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¡À¤Âå»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÂ¥¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òÄÌÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷Ãæ±ûÏ¢Íí¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê·÷±ûÆ»¡Ë¡ÖÁêÌÏ¸¶¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¡×¡ÖÁêÌÏ¸¶°¦Àî¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤è¤êÌó5km¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ØÅì¹°è¤ª¤è¤ÓÃæÉô·÷¤Ø¤ÎÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©ÃÏ¡£¤Þ¤¿¡¢JRÁêÌÏÀþ¡ÖÆî¶¶ËÜ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤â°ÌÃÖ¤¹¤ë¿¦½»¶áÀÜ¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤ò»Ü¤·¡¢·úÊª¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ê£¿ô¤Î´Ä¶Ç§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤òÀßÃÖ¤·¡¢BCP¤äÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿ËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤ÆBTS·¿¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¥Ê£¿ô¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Æþµï¤Ç¤¤ëÊªÎ®»ÜÀß¤Î¤³¤È¡£
¢¨2¡¥Build to Suit¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¤ªµÒ¤µ¤ÞÀìÍÑ¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤Î¤³¤È¡£
¢¨3¡¥2025Ç¯7·î31Æü¸½ºß¡£»Ü¹©Ãæ¤ÎÊª·ï´Þ¤à¡£
¢¨4¡¥¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç´ë¶È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½Á´ÈÌ¡£
¡ü¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡¥Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¤òÊ»Àß¤¹¤ëÊ£¹ç·¿ÊªÎ®»ÜÀß
£²¡¥³Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤ä´´ÀþÆ»Ï©¡¢±Ø¤Ë¶áÀÜ¤·¤¿¿¦½»¶áÀÜ¤Î¹¥Î©ÃÏ
£³¡¥´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤ÇNearly ZEB¤ÎÃ£À®¤Ø
£±¡¥Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¤òÊ»Àß¤¹¤ëÊ£¹ç·¿ÊªÎ®»ÜÀß
¡¡¡ÖDPLÁêÌÏ¸¶Ⅱ¡×¤Ï¡¢ÃÏ¾å5³¬·ú¤Æ¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ33,567.67㎡¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¡§77,730.81㎡¡¢1³¬～4³¬¤òÊªÎ®»ÜÀß¡Ê1¶è²è5,000㎡～Æþµï²ÄÇ½¡¢ºÇÂç7¥Æ¥Ê¥ó¥È¡Ë¡¢5³¬¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¡Ê1¶è²è200㎡～Æþµï²ÄÇ½¡¢ºÇÂç26¥Æ¥Ê¥ó¥È¡Ë¤òÊ»Àß¤¹¤ëÊ£¹ç·¿ÊªÎ®»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÊªÎ®»ÜÀß¡Ê1³¬～4³¬¡Ë
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤·¤¿¡ÖÄã¾²¼°¡×¤òºÎÍÑ¡£¼ÖÎ¾¤¬»ÜÀßÆâ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²Ù²¼¤í¤·¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê²ÙÊªÈÂÆþ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾²²Ù½Å¤Ï¡¢ºÇÂç2.0t/㎡(¢¨5)¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤·¡¢°ûÎÁ¤äÅ´¹Ý¡¦¶âÂ°¤Ê¤É¤Î½ÅÎÌÊª¤ò°·¤¦¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤â±þ¤¨¡¢»ÜÀß¤ÎÈÆÍÑÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾å¤ê¡¦²¼¤êÀìÍÑ¤Î¤é¤»¤ó¾õ¤Î¥À¥Ö¥ë¥é¥ó¥×¥¦¥§¥¤¤òºÎÍÑ¡£1³¬～4³¬¤ÎÁ´¥Õ¥í¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î¼ÖÎ¾½ÂÂÚ¤äÀÜ¿¨¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÆþ½Ð¸Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åö»ÜÀß¤Î1³¬¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤¬¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡ÊÌó160ÀÊ¡¢Ìó200㎡¡Ë¤òÀßÃÖ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹½Æâ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯ÂÔµ¡½ê¤Ë¶áÀÜ¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¸þ¤±¤ÎµÙ·Æ¼¼¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨5. 1.5t/㎡¤òÄ¶¤¨¤ë½ÅÎÌÊª¤òÊÝ´É¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²ÙÊª¤ÎÊÝ´ÉÊýË¡¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¡Ê5³¬¡Ë
¡¡Åö»ÜÀß¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¬¤ß¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶ÈÆÃ¶è¡×(¢¨6)Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¯¶È²È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¤ò5³¬¤ËÊ»Àß¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÈSIC¤¬¶¨¶È¡ÊÍ½Äê¡Ë¤·¡¢SIC¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´ûÂ¸»ÜÀß¡Ê3»ÜÀß4Åï¡Ë¤ÎÆþµï´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¤äÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥ÜÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥ÜÍøÍÑ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡ÊÌó180ÀÊ¡¢Ìó364㎡¡Ë¤äÂß¤·²ñµÄ¼¼¡Ê4¼¼¡Ë¤ò´°È÷¤·¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥ÜÍøÍÑ¼Ô´Ö¤Î¸òÎ®¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»ÜÀß¤Ç³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¹Ô¤Ç¤¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ¡£ÊªÎ®»ÜÀß¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³è¤«¤·¡¢1³¬～4³¬¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤È¡¢5³¬¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥ÜÍøÍÑ´ë¶È¤¬Áê¸ßÏ¢·È¤·¡¢ÊªÎ®Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î²ÃÂ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤«¤é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨6. ¿ÀÆàÀî¸©¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢»º¶È¿¶¶½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÏ°è¡£
¡Ú5³¬¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¡×Ê¿ÌÌ¿Þ¡Û
£²¡¥³Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤ä´´ÀþÆ»Ï©¡¢±Ø¤Ë¶áÀÜ¤·¤¿¿¦½»¶áÀÜ¤Î¹¥Î©ÃÏ
¡¡¡ÖDPLÁêÌÏ¸¶Ⅱ¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ±Ø¤«¤éÌó25km·÷Æâ¡¢Åìµþ±Ø¤«¤éÌó40km·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´ØÅì¹°è¤ª¤è¤ÓÃæÉô·÷ÇÛÁ÷¤ÎÍ×¾×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·÷±ûÆ»¡ÖÁêÌÏ¸¶¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¡×¡ÖÁêÌÏ¸¶°¦Àî¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤è¤êÌó5km¡Ê¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¡Ë¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö³¤Ï·Ì¾¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤è¤êÌó17km¡ÊÆ±Ìó30Ê¬¡Ë¡¢Ãæ±ûÆ»¡ÖÈ¬²¦»Ò¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤è¤êÌó12km¡ÊÆ±Ìó25Ê¬¡Ë¤È¡¢³Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¥¹¥àー¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¹°èÇÛÁ÷¤ËÍ¥¤ì¤¿¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÝÅÚ¥öÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤ä¡ÖÈ¬²¦»Ò³¹Æ»¡×¤Ê¤É¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ë¤â¶áÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÎÙ»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤ÎÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢JRÁêÌÏÀþ¡ÖÆî¶¶ËÜ±Ø¡×¤è¤êÌó1.3km¡ÊÅÌÊâÌó15Ê¬¡Ë¤ÈÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï½»ÂðÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿¦½»¶áÀÜ¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤¬¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¤äÃ»´ü´Ö¡¦Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ê¤É¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿Íºâ³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»ÜÀßÆâÁ´ÂÎ¤ÇÌó700¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼ÖÃó¼Ö¾ì212ÂæÊ¬¡¢¼«Æ°ÆóÎØ¼ÖÃó¼Ö¾ì20ÂæÊ¬¡¢ÃóÎØ¾ì183ÂæÊ¬¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤ÇNearly ZEB¤ÎÃ£À®¤Ø
¡¡¡ÖDPLÁêÌÏ¸¶Ⅱ¡×¤Î²°¾å¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê1,428kW¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¡×(¢¨7)Êý¼°¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤Ï¼«²È¾ÃÈñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¾¾êÅÅÎÏ¤ÏÇäÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¼ÁÅª¤ËÆþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤âºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢BELS¡Ê·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡Ë¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯6¤ÄÀ±¤Î¼èÆÀ¤ÈNearly ZEB(¢¨8)°Ê¾å¤Î´ð½à¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢·úÊª¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Àá¿å´ï¶ñ¤ä²Ã²¹¼«Æ°¿åÀò¡¢Á´´ÛLED¾ÈÌÀ¡¢Á´Ç®¸ò´¹´ï¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤òÃßÅÅ¤Ç¤¤ëÈó¾ïÍÑÃßÅÅÃÓ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢BCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿ËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢JRÁêÌÏÀþ±èÀþ¤ÎºùÊÂÌÚ¤ä¥Ò¥Þ¥é¥ä¥¹¥®¤Î°ìÉô¤òÊÝÁ´¤·¤¿¤ê¡¢³°¹½¤Î¿¢ºÏ¤Î50¡ó°Ê¾å¤òºßÍè¼ï¤Ç¿¢¼ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨7. Power Purchase Agreement¤ÎÎ¬¡£·úÊª½êÍ¼Ô¤«¤éÄÂ¼Ú¤·¤¿²°º¬¤äÆ±°ìÉßÃÏÆâ¤ËÂè»°¼Ô¤¬ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤òÅö³º·úÊª¤ÎÆþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤ËÍ½þ¶¡µë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¢¨8. ¾Ê¥¨¥Í50¡ó°Ê¾å¡¢¤«¤Ä¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢´ð½à°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤«¤é75¡ó°Ê¾åºï¸º¤·¤¿·úÊª¤Î¤³¤È¡£
¢£·úÊª³µÍ×
¡Ú2025Ç¯8·î29Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÃÏÄÃº×¤Î½ûÆþ¤ì¤ÎÍÍ»Ò¡Û ¡ÊÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ ¹¹²Ê ²í½Ó¡Ë