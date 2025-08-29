こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
BYUUUUUUUN！日本らしさ全開！N700Sクリップ付きエッチングマグネットを新発売！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、東海道新幹線の最新型車両「N700S」をモチーフにした新商品「N700S クリップ付きエッチングマグネット」を発売いたします。
本商品は、日本を象徴する富士山や桜、歴史を感じさせる和風建築に加え、「JAPAN」「日本」の文字をあしらった華やかなデザインが特徴です。
旅の思い出や日本らしさを感じられ、富士山や桜、N700S新幹線など、日本の風景や文化をぎゅっと詰め込んだデザインをお手元で楽しめる一品です。
■ 販売商品
＜商品＞ N700S クリップ付きエッチングマグネット
＜販売価格＞ 税込770円
＜商品サイズ＞ 約 W100×H91×D25mm
＜商品説明＞
マグネットとして冷蔵庫やホワイトボードに貼るのはもちろん、クリップ部分にメモやチケットを挟むなど、日常使いはもちろん旅の思い出を彩るアイテムとしてもお楽しみいただけます。
N700Sの部分はクリップになっており、手前に飛び出した立体デザインで存在感を演出しました。
華やかなエッチング加工が目を引くアイテムです。
■ 販売詳細
＜発売日時＞ 2025年8月30日（土曜日）
※当社公式オンラインショップでは午前10時より販売開始
＜販売箇所＞
当社店舗
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50～15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
＜その他＞ JR東海承認済、JR西日本商品化許諾済
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp