ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」で、「北関東３県魅力度向上キャンペーン第８弾」を実施します。

本キャンペーンは、ＪＡタウンのショップ「いいものいっぱい広場」（茨城）・「とちぎ新鮮倉庫」（栃木）・「新鮮ぐんまみのり館」（群馬）の北関東３県のショップが連携し、北関東の食や農・産地の魅力をお届けしたい、との思いを込めて実施します。各県の新米出荷時期に合わせ、１０月茨城県産「ふくまる」、１１月栃木県産「とちぎの星」、１２月群馬県産「利根きらり」をお届けします。

また、特典として「新米頒布会」にお申込みいただいた方全員に、令和８年１月に各ショップの「いちご」購入時に使用できるクーポンをプレゼントします。

北関東３県魅力度向上キャンペーン第８弾

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/ekitaka25/

■「北関東３県魅力度向上キャンペーン第８弾 令和７年産 新米頒布会 北関東の新米を３ヶ月お届け！」 概要

１．受注期間：令和７年９月１日（月）～９月３０日（火）まで

２．内 容：

（１）１０月～１２月の３ヶ月間、令和７年産新米５㎏をお届けします。(各月１回)

商品ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3507-kitakanto8/

（２）価格：各月商品 税込6,000円

（３）お申込みいただいた方全員に、令和８年１月に対象ショップの「いちご」購入時に使用できる500円分のクーポンをプレゼントします。

※クーポンの付与および使用期限は令和８年１月を予定しています。

※クーポンの付与は会員様限定です。

３．お届け時期および商品：

（１）令和７年１０月中旬：令和７年産 茨城県産「ふくまる ５㎏」

茨城県が開発したオリジナル品種で、際立つ粒の大きさと豊かさが特徴

（２）令和７年１１月中旬：令和７年産 栃木県産「とちぎの星 ５㎏」

大粒で炊飯後もしっかりしている粒が特徴

（３）令和７年１２月中旬：令和７年産 茨群馬産「利根きらり 無洗米 ５㎏」

炊飯後のもちもち感と強い甘みが特徴



ふくまる



とちぎの星



利根きらり



【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown